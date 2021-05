Unas 2.000 personas, según la estimación inicial de los sindicatos CCOO y UGT, han salido a la calle en Córdoba en el Día Internacional de los Trabajadores para recuperar las reivindicaciones aparcadas durante el coronavirus. Convocada por los sindicatos mayoritarios, esta marcha vuelve a ser presencial tras el primero de mayo del 2020, cuando la crisis sanitaria obligó a organizarla de manera telemática.

El secretario general de UGT Córdoba, Vicente Palomares, así lo ha recordado, para añadir que "nos tuvimos que poner a trabajar con las instituciones para buscar soluciones por los trabajadores". Ahora, ha incidido, "las reivindicaciones no podían quedar más de lado, por la misma responsabilidad que paramos el año pasado, este año no podíamos estar sin salir a la calle. Las reivindicaciones son más necesarias que nunca".

Palomares ha puesto una vez más, sobre la mesa, varias peticiones que los sindicatos llevan haciendo a las instituciones desde hace meses: la derogación de las reformas laboral y de las pensiones, la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y la revitalización del ingreso mínimo vital.

"Estamos reivindicando soluciones a cuestiones que solo pueden hacer daño, como la reforma laboral, que solo puede atraer más despidos, más pobreza, más precariedad y eso hay que pararlo", ha apuntado el secretario general de UGT Córdoba, que ha recordado, además, que son las mujeres y los jóvenes quienes más están sufriendo las malas consecuencias laborales del coronavirus.

Por su parte, la secretaria general de CCOO Córdoba, Marina Borrego, ha asegurado que "no vamos a permitir que los derechos laborales y sociales" sean borrador por la "extrema derecha". "Vamos a ser beligerantes con la xenofobia, el clasismo y el miedo" porque, ha aseverado, "están invadiendo nuestra democracia".

Borrego entiende que desde que Vox entró en el Parlamento de Andalucía "ha pasado desapercibido que viene a romper la democracia, los derechos sociales y laborales" y ha añadido que "no podemos dejar de decirlo".

"No vamos a dar ni un paso atrás ni para coger impulso, vamos a estar de frente haciendo las políticas que tenemos que hacer para que los derechos de los trabajadores no se pierdan", ha agregado la secretaria general de CCOO en Córdoba quien ha sentenciado que "la clase trabajadora no puede ser la que siempre pague las consecuencias de las políticas austericidas".

La reforma laboral, a revisión

El secretario general del PSOE de Córdoba, Antonio Ruiz, ha asegurado que el Gobierno central ha recuperado el diálogo social con los sindicatos para "revisar aspectos de la reforma laboral que hay que tocar", cuestiones, ha añadido, "en las que está de acuerdo todo el mundo" y que servirán para "proteger a la clase trabajadora".

Ruiz ha incidido además en que este 1 de mayo es un día "óptimo" para "echar la vista atrás y ver el papel que los trabajadores han jugado en la pandemia". Con ello, el también presidente de la Diputación ha destacado esa labor de los trabajos más esenciales durante la crisis sanitaria porque "han permitido a la sociedad seguir adelante".

Además de al secretario general de los socialistas cordobeses, en esta manifestación también se ha podido ver al parlamentario andaluz del PSOE por Córdoba Juan Pablo Durán, a la senadora Mari Ángeles Luna o a la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Isabel Ambrosio.

Unidas Podemos reivindica las políticas "valientes" del Gobierno central

Por su parte, Unidas Podemos por Andalucía ha reivindicado este primero de mayo las "políticas valientes en favor de los trabajadores y trabajadoras" impulsadas por el Gobierno de coalición, como el escudo social o los ERTE, frente a la "involución en materia de igualdad y derechos que han traído las derechas a Andalucía".

La portavoz de Unidas Podemos por Andalucía y secretaria general de Podemos Andalucía, Martina Velarde, y la portavoz adjunta del grupo parlamentario Adelante (Unidas Podemos por Andalucía), Ana Naranjo, han participado en la manifestación del primero de mayo y reclamado "unión para defender nuestros derechos y poner freno a las políticas de un Gobierno andaluz que solo está empeñado en que los ricos tributen menos para volver a cargar los efectos de esta crisis sobre las espaldas de los trabajadores y trabajadoras".

Los minoritarios también se manifiestan

Por otra parte, los sindicatos CNT, CGT, CTA, Co.Bas, SAT, SOA y Ustea también se han manifestado (aparte de los sindicatos mayoritarios) en este 1 de mayo. El secretario general de la CTA en Córdoba, Francisco Moro, ha denunciado que la crisis del coronavirus ha supuesto que "el capital se haya dado cuenta del individualismo" y esto va a traer "consecuencias y cambios a la realidad laboral".

Moro cree que esta crisis ha supuesto la "destrucción" de los servicios públicos y ha reprochado que los empresarios "quieren recibir todos los beneficios" agravando las condiciones de la clase trabajadora.

Sobre el hecho de que un año más no colaboren en la manifestación convocada por los sindicatos mayoritarios, Moro entiende que CCOO y UGT son "colaboradores necesarios de la precariedad laboral y la represión".

Caravana de coches de Vox

Vox también se ha manifestado este 1 de mayo en Córdoba, en este caso en una caravana de coches, y ha presentado sindicato propio, denominado Solidaridad, que viene a enfrentarse a los sindicatos tradicionales. Así lo ha asegurado el diputado de Vox en el Congreso José Ramírez del Río quien ha dicho que en su partido "no estamos acostumbrados a conmemorar" el 1 de mayo porque se relaciona "con sindicatos corrompidos" que "se han gastado el dinero de los trabajadores en sus propias juergas y corrupciones".