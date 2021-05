- La pandemia ha provocado un gran impacto en la hostelería cordobesa. ¿Qué importancia cree que tiene el sector para la economía y el empleo de Córdoba?

- Es difícil cuantificar el impacto de la pandemia en la provincia de Córdoba aunque no hay duda de que es muy negativo para la economía y para el empleo. No podemos olvidar que estábamos en fase de recuperación tras la crisis económica del 2008 y la pandemia ha destruido las pocas esperanzas que el sector tenía. De manera indirecta, hay muchos sectores implicados, como lavandería, proveedores, transportes, etc, por lo que estos sectores se ven influenciados por el varapalo de la hostelería. En la provincia es indiscutible la repercusión directa sobre el sector del aceite de oliva y del jamón ibérico ya que son dos productos autóctonos de la zona que sin la ayuda de la hostelería se ven abocados a bajar sus ingresos.

- ¿Qué medidas considera que se deben abordar desde las administraciones para afrontar la recuperación tras el impacto provocado por el covid-19?

- Las medidas llegan un poco tarde para algunas empresas del sector ya que han sido muchas las pérdidas y muy pocas las ayudas ofrecidas. Las administraciones están llevando a cabo una serie de medidas dirigidas al sector que deben llegar con prontitud y evitando requisitos y trabas que lo único que consiguen es retrasar su llegada. Otra de las medidas sería prorrogar los ERTE hasta la completa recuperación del sector.

- ¿Qué acciones cree que debe afrontar la actividad hostelera para impulsar el sector en los próximos años?

- Es necesaria la vacunación del mayor número de población posible, así como del personal de hostelería. Así, se podrían garantizar establecimientos libres de covid y la seguridad en ellos sería una garantía real. Una buena promoción del sector a través de redes sociales y apoyándose en las nuevas tecnologías supondría un impulso. Con esta medida se atraería a nuevos clientes y se reforzaría la confianza de los que ya tiene el sector. Esto sería un impulso diferenciador y positivo y el sector conseguiría llegar a un público más amplio.

- Si tuviera que ponerse en marcha una campaña de promoción del sector, ¿en qué debería incidir?

- Para realizar una campaña que garantice el éxito de ayudas para el sector sería imprescindible llegar a un pacto entre Diputación y las diferentes mancomunidades. Es importante aprovechar los recursos culturales de nuestra provincia y no debemos olvidar la relación tan estrecha que gastronomía y cultura mantienen.