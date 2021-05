En el curso 2019-20, el que se inició la pandemia por covid, Educación detectó en Córdoba un total de 23 casos confirmados de acoso escolar, un 21% más que el curso anterior, que fueron 19, y en un 69,5% fueron chicas las que más lo sufrieron. Según estos datos, siete chicas recibieron acoso en Educación Infantil y Primaria, mientras que en Secundaria fueron 7 chicos y nueve chicas, lo que representa tan solo el 0,02% del total de la población escolarizada en estos niveles educativos.

9 de cada 10 padres y profesores andaluces cree que la pandemia y el confinamiento han trasladado el acoso a las redes sociales e Internet, según el primer estudio realizado sobre el tema tras finalizar la pandemia, pero también hay espacio para la esperanza, ya que el 90% de los niños y jóvenes españoles actuarían al respecto ante un caso de acoso.

Pese a este incremento de casos, en un año atípico, con un final de curso en confinamiento y una enseñanza on line, los expertos consultados creen que el gran trabajo que se está haciendo desde los centros escolares, implicando cada vez más a las familias, está dando resultados. De hecho, el programa ConRed para prevenir el acoso y el ciberacoso, que surgió del Laboratorio de Estudios sobre Convivencia y Prevención de la Violencia (Laecovi) de la Universidad de Córdoba, y hoy se implanta en más de 300 centros de toda Andalucía, ha conseguido reducir entre un 40% y un 50% los problemas tanto de acoso como de ciberacoso en las aulas donde se lleva a cabo, según los primeros datos que baraja uno de sus principales promotores, José Antonio Casas, profesor del Departamento de Psicología de la UCO, que forma parte del Laboratorio de Estudios Sobre Convivencia y Prevención de la Violencia (Laecovi), y que señala que «es una eficacia que pocos programas a nivel mundial consiguen». No obstante, admite que «hasta final de este año no vamos a tener los primeros resultados científicos» del programa.

Casas explica que este proyecto, que surgió precisamente de su tesis doctoral en la UCO, se desarrolló en el curso 2012-13 en tres institutos de Córdoba capital, «y tuvo muy buena acogida». Posteriormente trabajaron con el resto de países europeos que participaban también en el proyecto, «y fue bastante bien considerado, con muy buenos resultados». La Consejería de Educación se puso entonces en contacto con ellos para adaptar el programa a toda Andalucía. Hoy, más de 300 centros andaluces y más de 1.800 profesores trabajan en la prevención del acoso y ciberacoso con este plan. En Córdoba, este programa lo desarrollan este curso 33 centros y 150 docentes.

El programa cuenta con seis unidades didácticas o seis sesiones de trabajo, que «cada centro adapta a la realidad que cada uno tiene», explica Casas. Al final tiene hasta 25 versiones diferentes para poder ser desarrollado en diferentes tipos de contexto, fruto del trabajo con el profesorado y con las familias, bajo la supervisión de un equipo liderado por los profesores que han desarrollado el proyecto y otros 32 docentes ya formados.

Alumno mediador

Aparte de este programa, otro que está dando muy buen resultado para prevenir el bullying y ciberacoso es el de la Red Provincial de Mediación y Alumnado Ayudante, en Primaria y Secundaria, una estructura que funciona hace al menos 15 años, y ya cuenta con cien centros en la red. Manuel Lucena, asesor del Centro de Profesorado Luisa Revuelta, explica que se forma al profesorado y al alumnado. «Los alumnos reciben formación para poder ayudar a sus compañeros, asesorados siempre por el profesorado y, en muchos casos, por familiares que están dentro de la comisión de convivencia. El resultado en los centros se viene notando considerablemente, ya que los alumnos confían más en sus iguales que en el profesorado», explica Lucena.

Además, este curso 2020-21 están inscritos en Córdoba, en la Red Andaluza Escuela Espacio de Paz, un total de 228 centros y 56 han recibido el reconocimiento de Convivencia Positiva. Son muchos los esfuerzos preventivos que se hacen desde los centros pero, como dice Casas, «antes el acoso acababa a las 2 de la tarde, ahora sigue en casa» desde la red.