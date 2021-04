Córdoba tendrá un estand propio en la Feria Internacional de Turismo (Fitur). Finalmente y aunque hace un par de días se dio solo como posibilidad, hoy el Centro de Recepción de Visitantes ha acogido la presentación oficial ante el sector turístico del que será el primer expositor de la capital cordobesa en la cita madrileña. En la presentación, se han dado cita representantes del sector y asociaciones empresariales vinculadas al mismo. Ni el alcalde ni la oposición han asistido al acto.

El estand de Córdoba en Fitur será completamente tecnológico y diáfano, con una enorme pantalla donde continuamente se verán imágenes de la ciudad, y tendrá un guiño especial a los patios, a los que se dedica uno de los rincones del espacio. Dispondrá de lugares de trabajo (mesas y sillas), para que el sector se pueda reunir con sus potenciales clientes, y un pequeño almacén. Estará ubicado frente al estand de Málaga, ciudad con la que se van a firmar un convenio.

El Ayuntamiento de Córdoba gastará en el alquiler del espacio de Fitur 12.000 euros, más 17.900 euros de coste del expositor. El mobiliario y los equipos tecnológicos se trasladarán del CRV y será atendido por personal de la Delegación de Turismo desplazada a Madrid. El evento gastronómico que repetirá Hostecor de la mano de las DO de Córdoba, Kitchen, tendrá un coste de 20.000 euros. La gerente del Imtur, Remedios Molina, ha explicado algunos detalles del stand que irá de la mano del sector publico-privado. “Hemos tirado de hilo de oro con el mínimo presupuesto”, ha dicho.

Albás: defensa apasionada

La primera teniente de alcalde y delegada de Turismo, Isabel Albás (Cs), ha defendido de manera apasionada la iniciativa de acudir a Madrid de manera diferenciada a la provincia, con un expositor propio, porque a su juicio estamos ante un Fitur “trascendental, fundamental, importantísima y vital” porque se parte de una situación durísima con pérdidas de 750 millones por el impacto del covid. La edil de Cs considera que un estand propio pondrá a Córdoba en el mapa y ha defendido con vehemencia el hecho de acudir en solitario, “porque Córdoba lo vale, porque sí, nos lo tenemos que creer y va a sumar y a apoyar la provincia”. Para Albás no es incompatible presentar la oferta diferenciada de la capital con mantener la colaboración de Córdoba en el stand del Patronato de Turismo con la provincia, pero “vamos a optar al TOP”, ha dicho.

La primera teniente de alcalde ha excusado la ausencia del alcalde, José María Bellido, por tener un acto a estas horas, así como de representantes de la Diputación de Córdoba y de la Junta de Andalucía, y ha criticado a la oposición —que ha dado plante al acto, después de vertir críticas no solo por la decisión de acudir con stand propio sino por el hecho de que se no se haya planteado en el consejo rector del Imtur— pidiéndoles que en lugar de protestar presenten propuestas. La única concesión que les ha hecho ha sido reconocer que debería haberles informado en el seno del consejo rector del Imtur, pero se ha excusado diciendo que hasta hace “2 o 3 días” no se supo que definitivamente Córdoba acudiría a Fitur en solitario. Por contra, Albás ha recibido el apoyo de los representantes de las asociaciones empresariales como Hostecor, cuyo presidente Fran De la Torre, ha agradecido y dado la enhorabuena a la edil por su “valentía”. También el presidente de la Asociación de Organizadores de Congresos de Córdoba, Vicente Serrano, se ha congratulado de la noticia públicamente. Ayer estas dos asociaciones, junto a otras, remitieron un comunicado a los medios apoyando a Albás.