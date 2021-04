La plataforma del CEIP Al Andalus ha emitido un comunicado para señalar que se ha mantenido una "infructuosa reunión" con la responsable de planificación de la Delegación Territorial de Educación de Córdoba el jueves 22 de abril, las familias afectadas por el cierre de una unidad de Infantil 3 años del CEIP Al-Ándalus, y respaldada por la AMPA y toda la comunidad educativa del CEIP. Después de esa reunión, "queremos mostrar nuestro más firme rechazo a la eliminación de este aula y exigimos a la Delegación Territorial que reconsidere su postura y no elimine dicha clase".

La plataforma recalca que "hay demanda suficiente, por lo que solicitamos el mantenimiento de las tres líneas en el nivel de 3 años, como ha venido siendo hasta ahora, respetando la el centro elegido por parte de las familias y abogando por una educación pública de calidad, considerando la educación de nuestros hijos e hijas como una inversión y no como un gasto".

"De las tres líneas que suele tener el centro en infantil 3 años cada curso pretenden eliminar una, aun teniendo más solicitudes que el curso anterior, pasando de tres a dos aulas con lo que ello conlleva. Por un lado, las dos aulas que quedan estarían masificadas, además, las familias que han solicitado dentro de sus primeras opciones este cole no pueden ser aceptadas por lo que dificulta su conciliación. Reseñable es el hecho de que este es el centro público más cercano al nuevo barrio de Poniente, con mucha población joven y una elevada tasa de natalidad, que al no poder ofrecer escolarización en dicho centro tendrían que optar por otros más lejanos, e incluso por centros que no estaban dentro de sus peticiones", denuncia la plataforma.

"Los datos son claros, existen 51 peticiones como primera opción de escolarización para nuestro colegio (se quedaría un aula de 25 y otra de 26), aun habiendo sido condicionada la demanda por la oferta educativa que Delegación obligó al centro a colocar en un lugar visible del centro (50 plazas y no 75 como en cursos anteriores)", añade. Destaca, por otro lado, que "hay más peticiones que en el curso anterior. Además, 104 familias solicitan el centro como subsidiario dentro de sus peticiones (muchas de ellas como segunda opción) porque les gusta el proyecto educativo de nuestro colegio, que tiene la singularidad de ser el único centro bilingüe alemán de la provincia y porque se encuentra en su zona de influencia".

"Como hemos comentado anteriormente, se trata del colegio público más cercano al nuevo barrio de Poniente, que aún se encuentra en expansión y en el que viven cada vez más familias jóvenes con hijos e hijas; así como el más cercano a la ciudad sanitaria y sus universidades, motivo por el cual sus trabajadores solicitan nuestro centro. Además, a nuestro centro está adscrita la zona de Sta. Mª de Trassierra, alumnado para el cual se guardan plazas todos los años, excepto este, debiendo aceptar, inexorablemente, las solicitudes que lleguen a este nivel en mitad de curso o en años venideros, aumentando así la ratio hasta 28", resalta la plataforma.

