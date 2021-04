La pandemia ha provocado un gran impacto en la hostelería cordobesa. ¿Qué importancia cree que tiene el sector para la economía y el empleo de Córdoba?

La riqueza patrimonial, natural, cultural y gastronómica que posee tanto la provincia como la propia capital, unido a las condiciones climáticas y las horas de sol que tenemos, hacen que seamos un destino turístico importantísimo con una demanda que crece a pasos agigantados, convirtiéndose en uno de los pilares de empleo fundamentales en nuestra tierra.

¿Qué medidas considera que se deben abordar desde las administraciones para afrontar la recuperación tras el impacto provocado por el covid-19?

Llevamos más de un año entre cierres totales o perimetrales, recorte de horas de apertura y limitación de aforos, que lo único que han hecho es aminorar los ingresos de nuestros establecimientos y con ello su viabilidad, que ya era precaria. Se necesita ayuda económica, teniendo en cuenta que ha habido muchos establecimientos que no han podido abrir y que probablemente no sean capaces de volver a abrir. Hace falta que los establecimientos vuelvan a tener la liquidez de la que carecen actualmente, porque los impuestos se han seguido cobrando, las tasas siguen las mismas, la luz y el agua se han seguido pagando. Así que la única ayuda que ahora se puede prestar es de tipo económico para, al menos, mantener a esos establecimientos que aún no han cerrado sus puertas y, por supuesto, mantener el empleo.

¿Qué acciones cree que debe afrontar la actividad hostelera para impulsar el sector en los próximos años?

La hostelería tiene que enfrentarse a un año y pico largo de parón y empezar prácticamente de cero, porque las condiciones han cambiado, la clientela ha cambiado, ha cogido miedo, ya que se le ha insistido mucho al público en general que no entre a los locales cerrados, y volver a recuperar lo que había en los bares y restaurantes va a ser bastante complicado y habrá que empezar a vender esa seguridad que siempre ha ofrecido el sector, tanto a nivel de alojamientos como a nivel de bares y restaurantes.

Si tuviera que ponerse en marcha una campaña de promoción del sector, ¿en qué debería incidir?

Principalmente en la seguridad y en la garantía de las cosas bien hechas, del saber hacer por el que desde siempre nos hemos caracterizado los hosteleros para, de esa manera, devolver a la hostelería y la restauración el papel que verdaderamente les corresponde.