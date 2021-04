La pandemia ha provocado un gran impacto en la hostelería cordobesa. ¿Qué importancia cree que tiene el sector para la economía y el empleo de Córdoba?

En Córdoba en general y en Priego en particular, el sector tiene un peso destacado, por lo que la pandemia ha tenido un impacto impresionante, dado que las medidas que se adoptaron por parte del Gobierno central en el confinamiento inicial y posteriormente las medidas especiales, que se fueron tomando, afectaron a la situación de los hosteleros y al personal que trabaja en el sector servicios. Ese impacto ya no lo podemos recuperar, pero gracias a que se han puesto en marcha mecanismos por parte de las distintas administraciones, se ha impedido, en parte, que muchas empresas no tengan que echar el cierre.

¿Qué medidas considera que se deben abordar desde las administraciones para afrontar la recuperación tras el impacto provocado por el covid-19?

Bonificaciones para los pagos a la Seguridad Social o Hacienda y que, por ejemplo, tuviéramos una serie de moratorias o reducir los pagos para que, de esa forma, pudiésemos reflotar otra vez la situación. Las ayudas directas son algo fundamental y se están haciendo en toda Europa, pero desgraciadamente a nosotros aún no nos han llegado. Que los bancos tuvieran la capacidad de poder ayudarnos, ya no solo con los préstamos ICO, sino ellos mismos confiando en el cliente y darle la oportunidad de que se refinancie de alguna forma un poco más asequible y barata para que podamos normalizar la vida, ya que la hostelería es un motor económico y social de la provincia, de Andalucía y de España.

¿Qué acciones cree que debe afrontar la actividad hostelera para impulsar el sector en los próximos años?

Recuperar la confianza de los clientes para que vuelvan a una vida normal y que acudan a sus establecimientos como antes lo hacían. Por parte de los propios hosteleros, organizar todo tipo de eventos que den la posibilidad de incentivar a los clientes a que vuelvan a nuestros establecimientos.

Si tuviera que ponerse en marcha una campaña de promoción del sector, ¿en qué debería incidir?

Insisto, recuperar la confianza de nuestros clientes para que tengan la seguridad de que vienen a un establecimiento seguro. Tenemos que estar preparados para ello e intentar hacerlo lo mejor posible, para que todo vuelva a la normalidad, que desgraciadamente ya no será lo mismo que antes.