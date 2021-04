Emprendeuco ha presentado este viernes las 20 propuestas que enfocan la recta final del programa como un ejemplo de las posibilidades de desarrollo con las que cuenta Córdoba en distintos sectores. Estos proyectos, que agrupan a 31 emprendedores, han sido destacados como una muestra de que la unión del conocimiento, el talento y la formación son decisivos como elemento de desarrollo. Esta iniciativa de la Universidad de Córdoba, que cuenta con la financiación de la Diputación de Córdoba y la gestión de Fundecor, cumple siete ediciones y se ha convertido en un “ejemplo de generación de oportunidades en un momento tan complejo como el actual”, según ha expresado el rector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos.

El rector ha abundado en la confianza en sus capacidades que demuestran estos jóvenes en tiempos de incertidumbre, lo que les capacita para iniciar una trayectoria “muy positiva”. Gómez Villamandos ha destacado que la acción de emprendimiento es muy necesaria para salir de la crisis y frenar la despoblación y ha añadido que es el momento de fortalecer la alianza del conocimiento con las instituciones y con aquellos que quieran potenciar una idea de negocio. En este sentido, el rector ha agradecido el compromiso y el apoyo económico de la Diputación de Córdoba para hacer posible Emprendeuco.

El delegado de Empleo de la Diputación de Córdoba, Miguel Ruz, ha aludido a que la unión del territorio con el conocimiento y con el talento constituye una buena estrategia de desarrollo para una provincia como la de Córdoba. Ruz ha resaltado la diversidad de proyectos seleccionados en esta fase final y ha garantizado el respaldo de la Diputación porque Emprendeuco se ha convertido en un referente de emprendimiento y de formación de calidad.

Perfil de los participantes

El vicerrector de Investigación y Desarrollo Territorial, Enrique Quesada, ha explicado los principales datos del programa y su evolución en la actual edición. Así, ha expuesto que se han presentado 32 proyectos de los que tras el proceso de selección se admitieron 23. Finalmente, han completado el proceso 20 iniciativas que agrupan a 31 participantes, de los que dos tercios proceden de la capital y el resto de la provincia. Destaca la participación femenina, ha explicado Quesada, ya que un 57% de las seleccionadas son mujeres y el resto, hombres. Casi todos los participantes, un 86%, son universitarios o egresados, ha señalado el vicerrector. De estos, la mitad están estudiando en la UCO. El rango de edad de los integrantes de los equipos tienen entre 20 y 31 años, siendo el grupo más numeroso el de los que tienen entre 20 y 26 años, que constituyen un 70%. Quesada ha explicado igualmente que dos de los proyectos seleccionados proceden del evento Desafío UCO, algo que ha resaltado especialmente como ejemplo de la implicación de la universidad en diferentes programas vinculados a la generación de ideas empresariales.

Por tipología, la mayoría de los proyectos son individuales (13), cuatro agrupan a dos personas y dos, a tres. Sólo hay un proyecto con cuatro integrantes. Por sectores económicos, destacan los proyectos vinculados al ámbito agroalimentario, que son siete, tres llevan una propuesta de economía circular; dos están dedicados a turismo y cultura, movilidad, deportes y comercio electrónico y hay un proyecto de arquitectura y otro de nuevas tecnologías aplicadas al ámbito legal.

El director gerente de Fundecor, Rafael Linares, ha destacado que este programa tiene una importancia fundamental para estimular el emprendimiento entre estudiantes y egresados y ha resaltado que la consolidación de Emprendeuco ha supuesto la creación de empresas que siguen activas y que suponen un ejemplo de la efectividad que tiene unir esfuerzos para potenciar a aquellas personas que quieren desarrollar una idea de negocio. Linares ha realzado la labor de los mentores y profesores del programa y de todas las personas implicadas en la formación y apoyo a los emprendedores que afrontan esta recta final con una gran ilusión

Los proyectos

1. Energynder. Promovido por Nassim Ben Abdellah Ismail, es una iniciativa de creación, gestión y asesoramiento de comunidades energéticas que tiene como objetivo reducir los costes de la electricidad. Propone la implantación de energía renovable a través de comunidades energéticas para propiciar una menor dependencia de las grandes compañías.

2. Helima. Se trata del desarrollo de un nuevo producto instantáneo para la elaboración de batidos saludables, completos, fáciles y rápidos de preparar, sin azúcares añadidos ni aditivos. El producto es una mezcla en polvo de leche, fruta, cereales, frutos secos y café con el que se pretende paliar las carencias nutricionales de los desayunos de un porcentaje muy elevado de la población española. Además, el objetivo es evitar que se consuman alimentos ultraprocesados, incompletos y con demasiadas calorías. Este proyecto, que está promovido por Marta Peláez y Marina Saiz Vargas, se encuentra en fase de desarrollo de negocio, realizando distintas pruebas con el producto según distintas combinaciones de ingredientes.

3. Naturwaste. Proyecto centrado en la generación de conciencia ambiental que propone que la organización de eventos zero waste y que los restaurantes utilicen un sistema de reparto ecológico. Naturwaste se encarga de la organización de los procedimientos y de los eventos de forma personalizada. El proyecto se encuentra en fase de desarrollo y está promovido por Irene Calvo Suárez.

4. Olívate. Participado por Francisco Javier Agenjo Cabrera, Laura Aparicio Gil y María Lourdes Gil Morillo-Velarde, la idea propone el desarrollo de infusiones de hoja de olivo con distintos sabores para que sean más atractivas al consumo y de carácter 100% ecológico. Con esta iniciativa se pretende poner en valor un nuevo producto del olivo y generar un valor añadido al cultivo leñoso más importante de Andalucía. Actualmente, se encuentran analizando formatos, sabores y competencia junto con el desarrollo del plan de negocio.

5. Sarao. Sarao es una comunidad online dedicada a la danza en la que los estudiantes y profesionales pueden ponerse en contacto para desarrollar sus habilidades de baile y aprender diferentes estilos, pasos y coreografías en forma de divertidos retos. Con Sarao se pretende dar respuesta a la demanda de este tipo de formación y propiciar más visibilidad para los profesionales de la danza. Actualmente, el proyecto diseña una plataforma beta en fase de validación y adaptación a los futuros usuarios.

6. Romboide. Promovido por Ángel Pontes, Romboide Studio es una agencia de transformación digital que ayuda a las empresas e instituciones del sector de la arquitectura y la construcción a digitalizar y a optimizar sus procesos de diseño, gestión y desarrollo de proyectos de edificación. Su producto BIMcompliance pretende agilizar la tramitación de licencias de edificación mediante el análisis automatizado de modelos de información de proyectos realizados con tecnología BIM. Actualmente se encuentra en la fase de definición del catálogo de servicios, planteando la estrategia empresarial y buscando socios y colaboradores.

7. Procalo. Idea de negocio integrada por cuatro participantes: Juan Carlos Cantero Solís, María Barba Romero, Rocío Rico Bazán y María Teresa Orozco Moreno. Estamos ante un proyecto de comercio electrónico destinado a la venta de productos cercanos por parte de pequeños empresarios locales. Procalo pretende reducir intermediarios y ofrecer productos kilómetro cero al mejor precio a los clientes. Las acciones de compraventa se articularán mediante una plataforma web que será punto de encuentro. Actualmente están desarrollando el modelo de negocio y tienen desarrollada ya una landing page.

8. Ewebli. Es un proyecto de Álvaro Fernández Andújar centrado en el diseño y desarrollo de webs, marketing digital, publicidad y posicionamiento de tiendas online enfocado a productores de la provincia. Su objetivo se centra en cubrir un nicho de negocio que no siempre está bien desarrollado en el ámbito rural y donde hay dificultades para dar salida a los productos. Actualmente, se está creando la web y se está contrastando la validez del proyecto con productores de la provincia.

9. Agua-KT. Iniciativa ideada por Teresa Gómez, quien se encuentra desarrollando el plan de negocio de un restaurante de comida real, basado en el la tendencia ‘realfood’, que pretende crear espacios con opciones saludables y accesibles a celíacos, diabéticos o cualquier tipo de persona con alergias o intolerancias. Propone la creación de un restaurante con gran variedad de platos, música en directo y generación de información sobre cada plato.

10. Alía`s. David Gracia Rodríguez propone la creación de una tienda online de complementos para mujer de acero inoxidable como colgantes, pulseras, anillos, pendientes, entre otros. Gracia pretende trabajar siempre con acero inoxidable para crear una bisutería de calidad que no se estropee con facilidad ni provoque alergias.

11. Astarté. Astarté es un laboratorio de fitodiagnóstico preventivo enfocado a la industria agrícola cuyo objetivo es reducir las pérdidas en los cultivos provocadas por enfermedades y plagas y reducir el impacto ambiental causado por el abuso de fitofármacos. El proyecto se encuentra en desarrollo y proceso de validación de hipótesis. Astarté está promovido por Sergio Varo Rodríguez.

12. IDefensa. IDefensa propone un modelo de protección jurídica novedoso inspirado en la innovación y en la creatividad. El equipo formado por Virginia Rodríguez Luna y Alberto Gallego Heredia plantea un asesoramiento legal muy centrado en el uso de las nuevas tecnologías: sistemas de videoconferencia, chats, citas previas, asistencia ágil, urgente y eficaz y sistema de archivos compartidos. El proyecto se encuentra en fase de desarrollo del plan de negocio y del plan de marketing digital.

13. New Gaming. Olga Reus y Miguel Vázquez han desarrollado una plataforma web para la promoción y el desarrollo de actividades formativas y lúdicas relacionadas con el videojuego. Los promotores quieren sumar tanto el matiz de ocio, lúdico y deportivo de los eSports, con carácter didáctico y de creación de valores de los videojuegos en general y de los serious games en particular. Estamos ante una empresa que ya está en funcionamiento en la organización de eventos, pero sus creadores pretenden ampliar opciones de negocio, como sería la creación de torneos de eSports.

14. Train to play. Daniel López Moreno, Francisco Pozuelo López y Rafael García Valverde ya cuentan con los primeros clientes para la creación de una empresa especializada en la preparación física para gamers y profesionales de los eSports. Aportan un sistema de entrenamiento que mejora la salud y el rendimiento competitivo de los jugadores. Los promotores se encuentran en los ajustes del modelo de negocio.

15. Zeroticket. Promovido por Raquel González Álvarez-Osorio y Alberto Doncel Pedrosa, Zeroticket es una aplicación móvil especializada en la gestión integral de tickets para particulares con posibilidad de digitalizar tickets en formato físico y el guardado y clasificación de los emitidos digitalmente. De este modo, los tickets no se pierden y se puede ejercer un control absoluto sobre los mismos. El proyecto contempla todo un sistema de control de gastos, devoluciones, facturación, entre otras acciones. Los creadores se encuentran en el prototipado de la aplicación y en proceso de ampliación del equipo junto con el desarrollo de un estudio de mercado avanzado.

16. Agroleather. Esther Rincón Rubio es la promotora de esta iniciativa de fabricación y venta de cuero vegetal, también conocido como vegano, a partir de paja de trigo, que es un residuo agrícola muy abundante. El empleo de cuero vegetal solventa muchos problemas del cuero de origen animal y elimina la brecha ética que supone el empleo de materiales de origen animal, que además tienen que ser tratados con productos tóxicos para su procesamiento. Agroleather está en la fase final de preparación del plan de negocio.

17. Green Life. La idea de Ailen Peña Rodríguez es desarrollar un web que motive a las personas a lograr un estilo de vida más saludable ofreciendo alternativas y productos 100% naturales con respaldo científico. Green Life propone desde planes de nutrición hasta propuestas para bajar de peso, combatir el insomnio, la falta de vitalidad, los problemas en las articulaciones, entre otras actuaciones. La propuesta plantea, aparte de la web, la formación con coach especializados y dispuestos a ayudar a las personas a vivir más y mejor. Su propuesta se fundamenta en productos ecológicos, en la economía circular y en los hábitos de vida saludables. Actualmente, la web se encuentra en desarrollo y cuenta con clientes activos en sus planes de nutrición.

18. Sisblu. Araceli Galisteo Aragón ha presentado un proyecto de cosmética 100% natural personalizada y con productos que pueden ser reutilizables. Su propuesta se adapta a todo tipo de pieles y edades y plantea una rutina de uso de la cosmética sostenible en cuanto a ingredientes y componentes y marcas. Ya tiene web en funcionamiento y redes sociales donde se promocionan sus propuestas.

19. Agualess. Los participantes de este proyecto son Gloria Fernández y Raquel González y su idea es promover la economía circular mediante la mejora de la huella hídrica en empresas del sector lácteo. Proponen tratar de forma efectiva las aguas residuales tras el tratamiento de la leche y recircularla de nuevo a los procesos de la industria, reduciendo la contaminación. Así se disminuye el elevado consumo de agua de estas industrias y se reducen los gastos. El proyecto se encuentra en fase de investigación.

20. Funtrain. José Domingo Galisteo y Francisco Manuel Fernández Pino compiten en Emprendeuco con Funtrain, una rutina que asesora sobre entrenamiento a los usuarios mostrándole rutinas de ejercicios y de alimentación, evitando la monotonía, para propiciar un estilo de vida equilibrado. El proyecto se encuentra en vía de desarrollo y cuenta ya con página web.