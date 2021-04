La vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Carmen Calvo, ha evitado pronunciarse sobre el adelanto de las primarias en el seno del PSOE para elegir al próximo candidato a la Junta de Andalucía. Cada vez son más las voces socialistas que piden ese adelanto electoral alegando la necesidad de abrir de un debate y una reflexión seria por si el presidente de la Junta, Juanma Moreno, decidiera anticipar los comicios autonómicos.

Pero mientras unos dejan claras sus posturas, Calvo ha asegurado que "no me puedo pronunciar" y ha recomendado trabajar para que cuando haya que pedir el voto "lo hagamos con la persona adecuada". Preguntada por si cree que Susana Díaz es esa persona, la vicepresidenta no ha emitido opinión alguna.

Calvo, además, considera que el PSOE es el "partido nuclear" en España, "el más votado" y "el más serio". Con ello, ha recordado que están a punto de cumplir siglo y medio de política lo que demuestra, ha agregado, "que sabemos leer" lo que ocurre en la sociedad.

Nueve agrupaciones de la provincia piden el adelanto

En Córdoba ya hay nueve agrupaciones socialistas que han pedido adelantar la elección del candidato a la Junta, eso sí, no se puede olvidar que hay más de 80. Las direcciones locales en municipios como Castro del Río, Obejo o Almodóvar del Río han sido las últimas en sumarse y en ese grupo hay cuatro de la capital, una de ellas la de la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Isabel Ambrosio.

En cuanto a la posición de la dirección provincial, liderada por el secretario general, Antonio Ruiz, sí han mostrado públicamente su apoyo a Susana Díaz, de momento única candidata firme a disputar las primarias.