La portavoz municipal de Vox, Paula Badanelli, ha exigido al alcalde que tome las riendas y coja el toro por los cuernos del asunto denunciado por IU relativo a una obra en la avenida de Libia, en la que podría haberse cometido un delito de fraccionamiento de contrato y otro de falsedad en documento público.

Aunque apelando a la presunción de inocencia, la edil ha exigido a José María Bellido que comparezca junto al delegado de Infraestructuras, David Dorado, para dar todas las explicaciones sobre esta intervención. “Al alcalde le exigimos transparencia y que se comporte como un único gobierno y no como un contrincante” de Ciudadanos, ha exigido. La portavoz ha admitido que todas las circunstancias expuestas estos días le hacen pensar que “quizá pueda haber algo detrás”, que “con toda prudencia”, les genera dudas

A juicio de Badanelli, la salida de ayer del alcalde no fue acertada por culpar a los funcionarios de esta casa “sin despeinarse” y por animar a un grupo municipal, como IU, a acudir a la Fiscalía. “¿Vamos a ir a la Fiscalía cada vez que surja una duda sobre un procedimiento administrativo?”, ha preguntado retórica para exigir que sea en el Ayuntamiento donde se den las explicaciones necesarias y se analice con error lo ocurrido y solo entonces, si hay caso, acudir a la justicia. La portavoz de Vox ha pedido la convocatoria de una comisión extraordinaria de Infraestructuras, presidida por el alcalde, para analizar todas las circunstancias que rodean la obra.

Te puede interesar: Córdoba Ciudad El alcalde brinda total colaboración a la Fiscalía ante la denuncia de IU sobre una obra de Infraestructuras

Badanelli ha admitido que le surgen dudas de si se ha actuado correctamente, sobre los criterios para invitar a empresas en contratos menores; por qué no se controlan mejor esos contratos menores; que trabajos hizo la empresa o cuántos trabajadores tiene. En este sentido, ha recordado que el alcalde dispone de toda esa información y ha dicho no entender tampoco cómo una empresa que está siendo señalada no ha salido a defenderse. Además, la portavoz de Vox considera que si se demuestra lo denunciado por IU sí habría responsabilidad política. “Si los concejales y coordinadores generales no controlan ¿para qué están?”.

En último lugar, Badanelli se ha referido a lo expresado ayer por el alcalde relativo a las empresas locales y los contratos menores: “Exigimos respeto a los empresarios y a las empresas cordobesas”, ha dicho para lamentar que insinuar que los contratos menores se dan a empresas de otras ciudades porque no hay empresas buenas en la ciudad es “mentira” y “siega la hierba” a las de Córdoba.