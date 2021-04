El Templo Romano se encuentra en tiempo de espera, mientras los jaramagos y otras plantas invaden sus columnas y un tapiz verde cubre su estructura desde que comenzara la primavera. El aspecto de abandono que exhibe es evidente solo con echarle un vistazo al monumento.

El Ayuntamiento de Córdoba, administración responsable del templo, dedicó dos semanas en julio del año pasado, a través de la empresa municipal Sadeco, a su limpieza para frenar su deterioro. Un año antes, en julio del 2019, también el Ayuntamiento adecentó el recinto monumental a través de contratados del plan Emplea con el mismo objetivo, evitar que su deterioro aumentara al estar paralizadas las obras de restauración desde el verano del año anterior.

La Asociación Centro Histórico de Córdoba no entiende muy bien qué pasa con el Templo Romano. «Los monumentos requieren un mantenimiento y la realidad es que si no es constante, no luce a la ciudad. Existe una falta de previsión municipal, no hay un cronograma para este tipo de asuntos y, aunque, existe buena predisposición resulta que se olvidan y llega la primavera y se da la imagen que se da», afirma la secretaria de la asociación, Elena Lechuga.

En su opinión, sí hay voluntad, pero «si no se planifica la gestión ordinaria, la casa se queda sin barrer», quien asegura que «están muy preocupados» y no comprende el motivo por el que «los técnicos municipales no convierten en rutina la limpieza del recinto».

Para el presidente de la Gerencia municipal de Urbanismo y responsable de Patrimonio, Salvador Fuentes, «la limpieza no es tan fácil y no solo consiste en quitar los jaramagos». Está pendiente de un plan de rehabilitación de edificios históricos de la ciudad y de un plan de choque de urgencia, cuya puesta en marcha dependerá del TSJA, donde se encuentra el contencioso en estos momentos. Fuentes espera que se pueda realizar el adecentamiento del Templo Romano «antes del verano».