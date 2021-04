Las áreas sanitarias y distritos de toda Andalucía, dependientes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, han ampliado este martes la opción de recaptación a mayores de 75 años para la vacunación frente al coronavirus, a través de una serie de números de teléfono que se han habilitado.

Con estas líneas telefónicas y telemáticas que se atienden desde cada centro, se busca dar respuesta a la inquietud de este colectivo, el de 75 a 79 años, que ya se encuentra inmunizado con una dosis al 85%.

En el caso no haber sido citados por no tener actualizados los datos en la base de datos del SAS o por otro tipo de incidencia como no haber respondido a la llamada a la vacunación o no haber podido acudir a la cita, desde estos teléfonos se les asigna a la persona una cita en el dispositivo de vacunación correspondiente o se le toma nota de los datos de contacto para, a la mayor brevedad, proceder a la citación.

Contactos en Andalucía y Córdoba

En el caso de Córdoba, los contactos son los siguientes: en el distrito Córdoba (que comprende la capital) y Guadalquivir (que engloba a los pueblos de este distrito), está el teléfono 957-354277, al que se puede llamar, de 13.00 a 15.00 horas de lunes a viernes, o escribir al correo electrónico vacunas.dcorgua.sspa@juntadeandalucia.es.

En el área sanitaria sur existe el teléfono 608350987, de 08.00 a 15.00, de lunes a viernes, y en el área norte se puede notificar por whatsapp al canal ciudadano, en el 690163224, o contactando directamente con su respectivo centro de salud.

Los teléfonos para toda Andalucía se encuentran publicados en la web del Servicio Andaluz de Salud. El enlace es https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/archivo-comunicado/informacion-para-personas-mayores-de-80-anos-que-no-han-sido-citadas-para-vacunacion-covid-19

Vacunados en su mayoría con Pfizer

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ya comenzó a primeros de mes con la vacunación a la población general de 70 a 79 años, comenzando por los mayores (nacidos en 1942, 1943, 1944) y progresivamente a los de los años siguientes. En Andalucía, este grupo está compuesto por 650.381 personas.

La mayoría de estas primeras dosis para este grupo de edad que se están administrando son con el preparado de Pfizer, aunque algunas personas han recibido Moderna en función de la disponibilidad de vacunas.

26.150 vacunas de Janssen para Andalucía

Esta semana Andalucía tiene confirmada la recepción de 272.710 dosis: 184.860 dosis de Pfizer, 61.700 dosis de AstraZeneca y 26.150 de Janssen. De Moderna hay prevista una recepción, pero no está asegurado el número de dosis.