- La pandemia ha provocado un gran impacto en la hostelería cordobesa. ¿Qué importancia cree que tiene el sector para la economía y el empleo de Córdoba?

- Lo considero de gran importancia ya que de la hostelería depende un gran número de proveedores. La restricción de horarios y de aforo ha mermado los recursos económicos del sector hostelero arrastrando a estos otros sectores. A lo largo de este período, muchos hosteleros se han visto abocados al cierre, con lo que supone también a efectos de disminución de las contrataciones.

- ¿Qué medidas considera que se deben abordar desde las administraciones para afrontar la recuperación tras el impacto provocado por el covid-19?

- Sin perjuicio de la adopción de otras medidas, se deben conceder ayudas directas. Estas ayudas en el Valle de los Pedroches han sido muy pocas. Ha de tomarse en consideración el despoblamiento de las zonas rurales, hecho al que Los Pedroches no es ajeno, y si a eso sumamos la incidencia que el sector hostelero tiene en otros sectores de la economía de la comarca, las medidas a adoptar por las administraciones debían haber sido directas principalmente y de otro calado. Las ayudas de la Junta van a venir muy bien pero son insuficientes. Necesitamos más implicación también del Gobierno central. Asimismo, se precisan más medidas de la administración local. Medidas como los créditos ICO las considero insuficientes, dado que suponen unos compromisos de pago que, sin estar al 100% de la actividad, no sé si podrán afrontarse. Asimismo, considero que la adopción de medidas y el otorgamiento de ayudas deben ir directamente relacionadas con las restricciones impuestas, tales como horario y aforo, las cuales no son iguales en todos los sectores.

- ¿Qué acciones cree que debe afrontar la actividad hostelera para impulsar el sector en los próximos años?

- Está abocada a reinventarse y poner en marcha, entre otras acciones, los servicios de recogida y de comida a domicilio, la mejora tecnológica para facilitar el acceso a nuestros servicios a los clientes e incidir en la promoción de Los Pedroches como destino turístico.

- Si tuviera que ponerse en marcha una campaña de promoción del sector, ¿en qué debería incidir?

- En nuestra riqueza gastronómica con productos excelentes diferenciándolos de los de otras zonas. También en la severidad del sector en el cumplimiento de las medidas de seguridad impuestas. Además, promocionar nuestro entorno y tradiciones para convertirlas en un atractivo más.