Marta Canals dirige el restaurante Pic-Nic, que sobrevive a la pandemia gracias a su fiel clientela -que en gran parte heredó de su padre, Antonio Canals- y a que ha tenido la oportunidad de poner mesas en el exterior, que es lo que ahora busca todo el mundo. Pide a las administraciones que cuiden a los autónomos y a las pequeñas empresas, que en estos momentos son los que están sosteniendo la economía.

- La pandemia ha provocado un gran impacto en la hostelería cordobesa. ¿Qué importancia cree que tiene el sector para la economía y el empleo de Córdoba?

- Yo creo que es uno de los principales sectores que dan trabajo a día de hoy en Córdoba. Es lo que más se mueve en Córdoba, la hostelería. Aquí no hay nada más que hostelería, porque hace 15 años había algo de joyería, otras cosas, pero ahora lo único que funciona es la hostelería, porque el turismo, con lo del covid-19, está muy parado.

- ¿Qué medidas considera que se deben abordar desde las administraciones para afrontar la recuperación tras el impacto provocado por el covid-19?

- Una de las principales cosas que deberían hacer las administraciones es dejar de saquear a los autónomos y a la pequeña empresa, que son los que mantienen España y se los están cargando. Te pueden dar una ayuda, pero luego llega Hacienda y vas a tener que devolverla. A mí me han preguntado muchas veces por qué no pido un crédito ICO y yo digo que pides cinco y devuelves 20, y así no se puede. Lo que deberían hacer es reducir impuestos, un porcentaje de la cuota de autónomos de los pagos a la Seguridad Social, porque si no cada vez va a ir más gente al paro.

- ¿Qué acciones cree que debe afrontar la actividad hostelera para impulsar el sector en los próximos años?

- Ahora la gente solo quiere terraza; los que no tienen terraza están cayendo como chinches. La gente, más que el problema del dinero, que también, lo que tiene es miedo a estar en sitios cerrados, que no estén ventilados y por eso debemos promocionar que se guardan todas las medidas de seguridad. A mí me preguntan mucho si hay distancia entre mesas y si hay ventilación.

- Si tuviera que ponerse en marcha una campaña de promoción del sector, ¿en qué debería incidir?

- Ahora mismo la gente no busca más que seguridad, que esté la gente retirada, que no esté la gente fumando al lado; a la gente le da igual un poco el entorno o que vayan a comer de lujo.