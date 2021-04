La asociación Galgos del Sur se ha hecho cargo en solo una semana -desde el lunes 12 al domingo 18 de abril- de 31 perros, 27 de ellos galgos, "desechados por no ser útiles para la caza". En lo que va de 2021, Galgos del Sur ya ha rescatado más de 150 perros. Según los datos facilitados por la propia asociación, este año afirman que superarán por primera vez los 400 galgos rescatados.

"El abandono de galgos lejos de disminuir no hace más que aumentar -señala la asociación-, este no se limita solo a la temporada de caza". La mayoría de galgos rescatados por la protectora han sido desechados por los propios galgueros, segura la asociación, que se ponen en contacto con Galgos del Sur para entregárselos "con la amenaza de que pueden sufrir un destino peor como la muerte si esta no se hace cargo".

Denuncia de la protectora

En Galgos del Sur denuncian públicamente que "la cría y desecho masivo de miles de galgos cada año se realiza bajo la permisividad del Gobierno de España y la Comunidades Autónomas". Para los galgueros, señala la asociación, "estos son solo meras herramientas de caza, y no están dispuestos a mantener galgos que han sido probados y no son útiles para cazar liebres, por lo que los galgueros los desechan abandonándolos en las calles de las poblaciones de la provincia, los desechan en las perreras o les son recogidos por los servicios de animales financiados por ayuntamientos y diputaciones siendo posteriormente sacrificados".