- La pandemia ha provocado un gran impacto en la hostelería cordobesa. ¿Qué importancia cree que tiene el sector para la economía y el empleo de Córdoba?

- Bastante, porque Córdoba es una ciudad turística y el turismo y la hostelería es la base que sustenta la economía local. Tampoco hay mucha industria y por eso la hostelería es la que genera la economía de Córdoba.

- ¿Qué medidas considera que se deben abordar desde las administraciones para afrontar la recuperación tras el impacto provocado por el covid-19?

- Tienen que ayudar un poquito a los empresarios y a los empleados, porque la cosa no puede continuar como está. Hay muchos padres de familia que no tienen para acabar el mes y como estamos no vamos a ningún sitio. A mí me da mucha pena algunos compañeros que lo están pasando muy mal, que han tenido que echar la persiana y no saben cuándo podrán abrir. Lo que deberían hacer, sobre todo, es bajar impuestos y eliminarlos, no retrasarlos, porque entonces estamos en las mismas; si no estás ganando no puedes pagar y si ganas, no es para ti, es para pagar. Habría que condonar deudas y recibir ayudas directas para el pago de alquileres, gastos, etc. Y deberían hacer una campaña para decir que estamos tomando todas las medidas de seguridad. Aquí viene la Inspección de Sanidad cada dos por tres a comprobar que tomamos las medidas de seguridad.

- ¿Qué acciones cree que debe afrontar la actividad hostelera para impulsar el sector en los próximos años?

- Tenemos que explicarles a los clientes que estamos tomando toda las medidas necesarias, que somos un sector seguro y que pueden venir tranquilos. Parece que nosotros tenemos la culpa de lo que está pasando, pero creo que más seguro que éste no hay ningún sector. En nuestro caso, gran parte de nuestra clientela es gente mayor, que tiene miedo al contagio y que también está preocupada por sus hijos, por lo que pueda pasar, y no quieren gastar porque no saben si les va a hacer falta.

- Si tuviera que ponerse en marcha una campaña de promoción del sector, ¿en qué debería incidir?

- Tendría que estar dirigida a las personas mayores, que tienen muchísimo miedo, para decirles que van a sitios seguros, como si estuvieran en su casa, porque el turismo ya casi se nos ha olvidado después de más de un año de pandemia. Esperemos que con la vacuna la cosa se anime y la gente pierda el miedo a salir y a ir a desayunar, a comer y a cenar. Pero yo creo que de todo se sale.