- La pandemia ha provocado un gran impacto en la hostelería cordobesa. ¿Qué importancia cree que tiene el sector para la economía y el empleo de Córdoba?

- Bajo mi punto de vista, es un sector esencial para la economía de Córdoba y el empleo porque aquí hay poca industria y lo que hay es turismo, y la hostelería es fundamental porque da muchos puestos de trabajo, es de los sectores más importantes que hay.

- ¿Qué medidas considera que se deben abordar desde las administraciones para afrontar la recuperación tras el impacto provocado por el covid-19?

- Yo creo que antes de ayudas lo que tienen que hacer es soportar un poco los gastos que tenemos de impuestos y los gastos fijos. Es de ley que paguemos todo lo que consumimos pero que nos recorten un poco todos aquellos impuestos que no son producibles, y no que los congelen, porque quitármelos hoy para tenerlos que pagar mañana, estamos en las mismas. Y pienso que deberían dejarnos un poquito más de libertad en horario de cierre. La restauración está muy machacada, no hay cenas pero se paga todo como si estuviésemos trabajando a pleno rendimiento. Creo que deberían dejarnos más margen siempre que acatemos las normativas y las medidas que nos impongan. El que no cumpla que sea sancionado, pero los que cumplimos, que tengamos un poquito más abierto. La hostelería influirá en los contagios pero no es solamente el único gremio donde hay contagios. No somos la causa de la pandemia.

- ¿Qué acciones cree que debe afrontar la actividad hostelera para impulsar el sector en los próximos años?

- Yo creo que todo va con que el público se pueda mover. No hay público y yo creo que esto lo arreglarían las vacunas, que la gente pueda salir con confianza, que se puedan relacionar. Lo demás... podemos hacer eventos y publicidad, pero mientras no haya público, es tontería hacer nada. Tenemos que procurar que cuanto antes se reactive el turismo, nacional y provincial.

- Si tuviera que ponerse en marcha una campaña de promoción del sector, ¿en qué debería incidir?

- Principalmente hay que dirigirse a la clientela local y después al turismo nacional. Lo internacional llegará después, pero ahora a nuestros vecinos. Se podrían hacer unas jornadas gastronómicas porque al público se le anima haciendo cositas que lo motive. La gente sale a la calle cuando hay algún evento. Y, bueno, hay que destacar el producto local y el servicio, lo que tenemos.