Antonio Pérez lleva meses haciendo malabares, como la mayoría de los empresarios del sector, para sacar su negocio adelante. Se ha visto obligado, como muchos, a hacer un ERTE, y a hacer frente a la situación y adaptarse a los continuos cambios que se imponen desde las administraciones en el sector. Como muchos compañeros, reclama a las administraciones más apoyo, especialmente en forma de reducción de impuestos.

- La pandemia ha provocado un gran impacto en la hostelería cordobesa. ¿Qué importancia cree que tiene el sector para la economía y el empleo de Córdoba?

- La hostelería es el 80% de la economía de la ciudad, yo la veo fundamental. Lo único de lo que vivimos en Córdoba es del turismo y de la hostelería. Además, aquí somos muy de terraza y en el sector de recreo de Córdoba, uno de los factores más importantes es la hostelería.

- ¿Qué medidas considera que se deben abordar desde las administraciones para afrontar la recuperación tras el impacto provocado por el covid-19?

- Pues darnos ayudas y facilidades, por lo menos que nos dejen trabajar. No ponernos tantas limitaciones a la hora de las restricciones, porque estamos cumpliendo las normas que nos imponen. Necesitamos reducciones de impuestos, sobre todo para los que están más perjudicados del sector, los de las zonas turísticas, los que no tienen terraza y tienen limitado el aforo en el interior y el ocio nocturno, que lleva un año cerrado. Hay que apoyarlos más porque ahora mismo no se está haciendo nada por ellos y lo están pasando realmente mal.

- ¿Qué acciones cree que debe afrontar la actividad hostelera para impulsar el sector en los próximos años?

- La verdad es que la pandemia ha unido al sector; estamos mucho más unidos que antes y Hostecor está luchando mucho y lo que necesitamos son facilidades para la contratación y en cuestión de impuestos. Y hay actualizarse. Nosotros ahora nos hemos actualizado un poco más, con el servicio de comida a domicilio y para recoger y la página web y las redes sociales, digitalizándonos para abrir un poquito más de campo.

- Si tuviera que ponerse en marcha una campaña de promoción del sector, ¿en qué debería incidir?

- En que lo estamos haciendo bien, que estamos manteniendo todas las medidas de seguridad posibles y que se puede venir tranquilos a nuestros establecimientos. Y también en nuestra gastronomía, nuestra cultura.