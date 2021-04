Son muchas las dudas que existen sobre las vacunas frente al covid. El especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública del hospital Reina Sofía e integrante del grupo de expertos del Plan Estratégico de Vacunas de Andalucía, José Luis Barranco, da respuesta a quince de las interrogantes más frecuentes entre la población.

1. ¿Cuándo es el mejor momento para que se vacunen frente al covid los pacientes con cáncer?

Estos pacientes se engloban en el grupo 7 de la estrategia de vacunación. No existe evidencia para recomendar un momento concreto, pero sería razonable administrar la vacuna en un punto medio entre dosis o ciclos de los medicamentos que puedan reducir el desarrollo de la respuesta inmune.

2. Si he recibido una dosis de AstraZeneca, ¿de qué vacuna recibiré la segunda dosis? ¿Cuándo y qué vacuna se va a indicar para los menores de 60 años?

Algunos países han decidido poner la segunda dosis de Pfizer o Moderna a personas con una dosis de AstraZeneca, pero en España esta decisión, así como qué vacuna recibirán los menores de 60 años, está pendiente de lo que acuerden la Agencia Europea del Medicamento y el Ministerio de Sanidad. El Gobierno andaluz ha solicitado al Ministerio de Sanidad que las segundas dosis de las vacunas de AstraZeneca se administren a las personas de menos de 60 años que lo soliciten de forma voluntaria.

3. La población de 60 a 65 años se está vacunando con AstraZeneca. ¿Qué vacuna recibirán quienes tengan entre 66 y 69?

Las personas de 60 a 65 años están vacunándose actualmente con vacuna de AstraZeneca y el grupo de pacientes de 66 a 69 años aún no ha empezado, a la espera de la decisión de iniciar su vacunación con ARN mensajero (Pfizer o Moderna), como estaba planteado, o con AstraZeneca.

4. ¿Qué síntomas se pueden notar después de la vacunación y qué debo hacer si aparecen?

Las reacciones adversas más frecuentes son inflamación o dolor en el lugar de inyección, cefalea y cansancio, mialgias y malestar, sensación de fiebre y escalofríos o fiebre de 38 o más. En la inmensa mayoría de los casos, estas reacciones son leves o moderadas y desaparecen a los pocos días de la vacunación. Que la segunda dosis cause menos reacción que la primera dependerá de la edad. A menor edad, mayor reacción. Los trombos detectados en pacientes, tras vacunarse con AstraZeneca o Janssen, son efectos secundarios muy raros de estas vacunas y la mayoría de los afectados se recupera con normalidad. Si el vacunado presenta cefalea brusca, disnea u otro síntoma brusco, debe acudir a su médico.

5. Si ya pasé la infección por covid, de forma asintomática o con síntomas leves o graves, ¿cuántas dosis de la vacuna tengo que recibir, una o dos?

Los mayores de 65 años, independientemente del antecedente de haber presentado la infección por covid, deben recibir dos dosis. Si son menores de 65 años, no pertenecen a grupos de riesgo y no han pasado la enfermedad, recibirán dos dosis y, si ya la han pasado ya, solo se les tendrá que inocular una dosis.

6. ¿Cuánto tarda en hacer efecto la vacuna del nuevo coronavirus?

Dependiendo de la vacuna utilizada, protegerían a partir de la semana primera a la cuarta, después de haber recibido la segunda dosis.

7. ¿Qué porcentaje de población tendrá que vacunarse para generar la inmunidad de grupo?

Al menos un 70%, porcentaje que incluye a la población vacunada y la que ha superado la enfermedad, aunque lo ideal sería que el 70% fuera solo de población vacunada.

8. ¿Qué beneficios tiene la vacunación frente al covid?

La vacunación puede evitar enfermar por covid-19 y, en una probabilidad muy alta, evita el padecimiento de covid grave, lo que reduce el riesgo de ingreso o fallecimiento.

9. ¿Puedo elegir el tipo de vacuna que deseo recibir?

No se puede elegir, lo que conlleva que si la persona que no se vacuna en su momento decide posteriormente vacunarse, deberá esperar hasta que sea posible inmunizarle. Por otro lado, esta vacunación no es obligatoria. Al mismo tiempo, la población debe entender que no existen vacunas buenas o malas, ya que todas son buenas para prevenir posibles ingresos y para evitar la muerte.

10. ¿Cuánto plazo máximo puede transcurrir entre la recepción de la primera dosis y la segunda?

Lo que existe es un plazo mínimo. Entre la primera y la segunda dosis de la vacuna de Pfizer tienen que pasar al menos 21 días, nunca por debajo de 19. En el caso de Moderna, la segunda dosis no se debe administrar por debajo de los 25 días, siendo lo recomendable a partir de los 28 días, mientras que el plazo entre la primera y la segunda dosis de AstraZeneca es de entre cuatro y doce semanas. La Junta ha propuesto a Sanidad, aunque aún no tiene respuesta, que las segundas dosis de Pfizer y Moderna se administren a los 42 días, y no a los 21, lo que permitiría que haya más población vacunada con al menos una dosis.

11. ¿Puedo contagiarme después de haberme puesto la primera dosis? ¿Debo ponerme entonces la segunda o no hace falta?

Sí debe recibirse. Cuando la persona tiene 65 años o menos, se esperará seis meses desde el diagnóstico de la infección para administrarle la segunda dosis. Si la persona es mayor de 65 años, gran dependiente o presenta una patología de muy alto riesgo (grupo 7), la segunda dosis se le administrará cuando esté recuperada y haya acabado el periodo de aislamiento.

12. ¿Puedo contagiar después de haber recibido la vacuna?

Aún no existe suficiente experiencia para contestar a esta pregunta, por lo que las personas vacunadas deberán seguir cumpliendo con las mismas medidas preventivas que la población no vacunada (distancia de seguridad, mascarilla e higiene de manos).

13. ¿Las embarazadas pueden recibir la vacuna?

No hay datos suficientes para garantizarlo con seguridad, por lo que por precaución, actualmente se recomienda que, de forma general, no se vacunen las embarazadas, salvo que exista riesgo muy alto de exposición al virus o alto riesgo de complicaciones. Y si la mujer se queda embarazada después de haber recibido la primera dosis, se recomienda que no reciba la segunda dosis hasta el final de la gestación.

14. ¿Pueden vacunarse los menores de 16 años?

Los estudios que se están haciendo indican que probablemente en un futuro se puedan vacunar, pero por ahora las vacunas existentes no están aprobadas para su utilización en menores.

15. ¿Es compatible tomar medicamentos por otras patologías previas y recibir la vacuna frente al covid?

En principio, no hay ninguna contraindicación para ponerse la vacuna si se está tomando alguna medicación.