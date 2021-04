- La pandemia ha provocado un gran impacto en la hostelería cordobesa. ¿Qué importancia cree que tiene el sector para la economía y el empleo de Córdoba?

- Quizá es uno de los sectores que se está viendo más afectado por la situación que ha creado la pandemia. La hostelería es una de las fuentes principales de inyección económica para la ciudad y nosotros somos unos privilegiados porque estamos trabajando. Hay compañeros del Casco Histórico y la Judería que llevan un año cerrados y sin ver solución.

- ¿Qué medidas considera que se deben abordar desde las administraciones para afrontar la recuperación tras el impacto provocado por el covid-19?

- Las administraciones han sido mucho «lerele» y poco «larala». Nos han prometido muchas cosas, pero las han dado con cuentagotas. No nos han prestado apoyo ni herramientas para poder subsistir. No sabemos qué nos pueden dar cuando superemos la pandemia. Estamos en la intriga. No sabemos qué va a pasar. La solución para nosotros es no pagar impuestos, darnos esa ayuda, no aplazarnos los pagos. Y encima la incertidumbre de lo que va a pasar mañana. Y el Ayuntamiento tiene que gastarse el dinero que haga falta para poder atraer de nuevo a ese turismo. No tenemos otra.

- ¿Qué acciones cree que debe afrontar la actividad hostelera para impulsar el sector en los próximos años?

- Nosotros, desde el minuto uno, apostamos por buscar soluciones para poder salir de este túnel sin luz que se nos presentó de la noche a la mañana. Se nos ocurre la magnífica idea, una nueva línea de trabajo que es preparar una carta pequeñita, fácil, para todos los públicos y poder empezar a desarrollar una carta a domicilio y con recogida en restaurante cuando se permitió. Esta fue una pequeña luz que se encendió en el túnel. Día a día la solución es darle todo el cariño del mundo al cliente y lucha, constancia, sacrificio... No hay más, porque no podemos hacer más, no podemos poner más medidas de seguridad. Nos preocupan muchísimo los compañeros -ese ocio nocturno, esa cultura, esos bares de copas, restaurantes del Casco Histórico...- que a día de hoy están cerrados y no tienen ninguna herramienta para poder abrir.

- Si tuviera que ponerse en marcha una campaña de promoción del sector, ¿en qué debería incidir?

- Primordialmente en que Córdoba tiene que estar inundada de gente en sus calles y eso debe ir de la mano con esas ayudas para poder afrontar la salida de este túnel.