- La pandemia ha provocado un gran impacto en la hostelería cordobesa. ¿Qué importancia cree que tiene el sector para la economía y el empleo de Córdoba?

- Es vital. Córdoba es una ciudad de servicios, con cuatro patrimonios de la humanidad, con uno de los mejores enclaves andaluces y con una mayor conectividad, lo que la convierte en un atractivo de un gran impacto para el turismo. Esto ha permitido que muchísimas familias hayan podido desarrollar negocios en este sector, del que dependen muchísimas pequeñas, medianas y grandes empresas, que en muchos casos, se han visto abocadas a una reducción de más de un 60% de su actividad, al igual que un restaurante o un bar.

- ¿Qué medidas considera que se deben abordar desde las administraciones para afrontar la recuperación tras el impacto provocado por el covid-19?

- La primera es ponerse a trabajar ya porque no se hecho nada y la Judería y el Casco Histórico están completamente olvidados. Medidas económicas y fiscales flexibles que funcionan en otros países con muy buenos resultados para que no cierren más negocios. Un plan de promoción a corto plazo que invite a los cordobeses a descubrir de verdad Córdoba, y uno a medio y largo plazo con un presupuesto inamovible, independientemente del partido que haya en la administración. En este sentido envidiamos a Málaga, un ejemplo a seguir en promoción nacional e internacional, que durante la pandemia no ha dejado de promocionarse, con una campaña elegante y muy atractiva.

- ¿Qué acciones cree que debe afrontar la actividad hostelera para impulsar el sector en los próximos años?

- Una transformación digital en casi todos sus segmentos. Una alineación con las tendencias de hoy en día, sin perder cada uno su estilo ni esencia. Que todos defiendan los productos cordobeses y andaluces para presentarnos bajo el paraguas de la marca Córdoba. Y la creación de un organismo privado, dirigido por profesionales del sector que nos represente con absoluta objetividad, donde se integren proyectos desde I+D, se dirijan campañas de promoción nacional e internacional y que pueda incluir un proyecto de formación de futuros profesionales de la hostelería.

- Si tuviera que ponerse en marcha una campaña de promoción del sector, ¿en qué debería incidir?

Primero en la creación de una vez por todas de una marca Córdoba, que ahora mismo abordamos independientemente cada uno por nuestro lado. Ser todos fieles a nuestro estilo y esencia pero coincidiendo todos en los valores de nuestra marca.