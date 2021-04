- La pandemia ha provocado un gran impacto en la hostelería cordobesa. ¿Qué importancia cree que tiene el sector para la economía y el empleo de Córdoba?

- Nosotros ya sabíamos que el peso de la hostelería era grande pero ahora lo hemos constatado al ver la cantidad de proveedores que nos han apoyado y a los que hemos apoyado y la cantidad de gente que ha dejado de funcionar en esta pandemia. Te das cuenta del peso que puede tener la hostelería y la restauración en el empleo y en la riqueza de la ciudad. Esto ha sido una debacle para nosotros, pero también para todo el mundo que rodea la hostelería, muchísima gente que vive del cliente final que es el que nos visita para comer.

- ¿Qué medidas considera que se deben abordar desde las administraciones para afrontar la recuperación tras el impacto provocado por el covid-19?

- Lo que deberían haber hecho cuando surgió la pandemia, si tanto creen que somos centros de infección, es habernos cerrado y habernos apoyado como en Inglaterra. Nos han expropiado nuestros negocios con las mismas obligaciones tributarias y los mismos gastos y no nos han apoyado aportándonos ingresos. No creemos que seamos centros de infección. Ahora nos quitan otra vez las cenas y esta montaña rusa en la que nos tienen es una ruina para todos. No hemos recibido ni un euro. Deberían anunciar menos y dar más.

- ¿Qué acciones cree que debe afrontar la actividad hostelera para impulsar el sector en los próximos años?

- Para empezar, recuperarnos psicológicamente. Está siendo un palo para nuestros trabajadores y para nosotros. Son vidas enteras dedicadas a nuestro oficio, es nuestra manera de entender la vida. Somos un sector amable; no sabemos protestar, nos cuesta mucho echarnos a la calle porque vivimos de hacer feliz a la gente. En esta recuperación las mujeres van a jugar un papel muy importante porque son la base de este sector. Y a la misma vez tenemos que recuperarnos económicamente, empezando por lo más básico, dar muy buena calidad, seguir haciendo lo que estábamos haciendo.

- Si tuviera que ponerse en marcha una campaña de promoción del sector, ¿en qué debería incidir?

- En que somos diferentes. Córdoba es una ciudad diferente para todo, está muy bien comunicada; para conocerla hace falta estar cuatro días como mínimo y, sobre todo, fomentar nuestra provincia. Ha llegado el momento de hermanar Córdoba con su provincia. Ahora debemos ser más y más fuertes.