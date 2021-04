17·04·2021 08:37

Los titulares de la mañana en Córdoba

Aunque los datos de contagios diarios de coronavirus en Córdoba crecen de forma aparentemente lenta y sin grandes repuntes, la incidencia acumulada a 14 días en la provincia no ha dejado de crecer en las últimas tres semanas. El Viernes de Dolores, Córdoba presentaba una incidencia acumulada a 14 días de 1.115 positivos. Ayer, esa cifra rozaba ya los 1.900 (1.894), lo que supone un incremento del 70%. La consecuencia es el aumento de las tasas, que se miden por este indicador y que tampoco han dejado su ritmo in crescendo, lo que se traduce en que la tasa provincial ha aumentado 100 puntos desde hace tres semanas, pasando de 132 casos por cien mil habitantes el Viernes de Dolores a 241,2 ayer viernes 16 de abril. La capital cordobesa no se queda atrás y su tasa ha pasado de 102 a 234. De hecho, de los 1.894 positivos acumulados en la provincia, 765 corresponden a la capital y más de la mitad (442) se han confirmado en la última semana. La situación de Córdoba no es un hecho aislado. En Andalucía, había 10.553 casos acumulados el 26 de marzo y ayer había prácticamente el doble (20.417).

Estos son los titulares de la mañana:

Coronavirus

La incidencia acumulada sube en Córdoba un 70% desde el Viernes de Dolores

El Reina Sofía reanuda la vacunación de pacientes de alto riesgo con 1.300 dosis

Restricciones por covid en Córdoba: consulta aquí los nuevos horarios y aforos

Local

Marina Borrego será hoy reelegida como secretaria provincial de CCOO

Córdoba se beneficiará de la autopista ferroviaria que unirá Zaragoza y Algeciras

Capitulares retoma la expropiación de Caballerizas al contar ya con presupuesto

Provincia

Lucena vive la primera jornada de su Fiesta de la Primavera

La Diputación invierte 1.9 millones en la mejora de varias carreteras

Cultura

Plaza sitúa en lo ancestral 'La casa de Bernarda Alba'

Música y escena para la familia

Deportes

Pablo Alfaro incita a la rebelión