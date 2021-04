El Consejo del Distrito Sur y Podemos Córdoba reclaman la apertura la antigua Normal de Magisterio, cuya planta primera está destinada a usos del barrio, con una biblioteca, ludoteca y un espacio para el centro cívico, que está "terminada en su totalidad, con mobiliario incluido", pero aún no se ha abierto. A través de un comunicado, el Consejo del Distrito Sur recuerda que el pasado 6 de abril convocó una concentración en la puerta del edificio de la Antigua Normal de Magisterio para reclamar la apertura de los servicios de la primera planta del edificio, que ha sido rehabilitado con fondos europeos y que también incluye en su plan de usos una Escuela de Artes y Cultura Popular, un vivero y una Escuela de Emprendedores.

A fecha de hoy, señala la nota, "nada de esto se está realizando, todo se está cambiando al margen del Consejo de Distrito, de los colectivos y de la vecindad, un proyecto cuya finalidad es la integración social, la igualdad de oportunidades y la formación".

Por su parte, la portavoz de Podemos Córdoba en el Ayuntamiento de Córdoba, Cristina Pedrajas, asegura a través de un comunicado, que "no ha quedado en absoluto satisfecha" con la respuesta obtenida del concejal de Hacienda, Salvador Fuentes, y del alcalde, José María Bellido, a su pregunta en Pleno sobre los motivos por los que aún no se han abierto al vecindario los espacios previstos en la antigua Normal de Magisterio. "Esas instalaciones se necesitan de forma muy urgente por el barrio y el vecindario, especialmente la biblioteca para que los y las estudiantes no tengan que desplazarse a otros distritos para acceder a un espacio donde realizar su trabajo escolar. Ante eso, ¿por qué aún no se ha cedido el uso de esa planta al vecindario y cuándo se piensa hacer?”, se pregunta la formación política

"Nos parece ya de Juzgado de Guardia que nos pongan excusas como que tienen que arreglar la valla delantera y trasera, porque si eso no está impidiendo que todos los días accedan allí multitud de trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento y otras muchas personas, que van a ese edificio relacionadas con el CPD o los distintos servicios municipales que se han instalado allí, no tiene por qué ser un problema para que entren los y las estudiantes del barrio que quieran acceder a la biblioteca o los vecinos y vecinas que quieran ir a realizar alguna gestión del centro cívico que se instalará allí", ha explicado Pedrajas.

Y es que Fuentes, prosigue la nota, en su respuesta había indicado que "había indicios de peligrosidad a la hora de acceder al interior del edificio por el vallado", que si no impiden a los trabajadores municipales entrar "tampoco serían impedimento para los vecinos y vecinas". La portavoz de Podemos Córdoba también puso sobre la mesa el problema de personal necesario para que esos servicios vecinales puedan estar abiertos por las tardes, "que es cuando pueden beneficiar de verdad a la vecindad". "Hace falta un mínimo de personal de vigilancia y un conserje o una ordenanza, un vigilante de la biblioteca, para que aquello pueda ponerse en marcha, y su respuesta fue totalmente imprecisa además de que se sobreentendía que, como siempre, ni se han parado a pensarlo ni están dando pasos en el sentido de resolverlo". Según ha puntualizado la portavoz de la formación morada en el Ayuntamiento, eso tiene su trámite y "va a suponer otro retraso posiblemente de varios meses", por lo que "nos parece increíble la tomadura de pelo y la falta de seriedad y respeto hacia este barrio y hacia sus ciudadanos".