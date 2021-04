La pandemia ha provocado un gran impacto en la hostelería cordobesa. ¿Qué importancia cree que tiene el sector para la economía y el empleo de Córdoba?

Los números no mienten a la hora de analizar el impacto que la pandemia ha tenido en el sector, en términos de empleo y economía. La hostelería es uno de los sectores más importantes de la ciudad junto con las empresas encuadradas en el sector agroalimentario. Creo que somos los que más empleo hemos creado en estos últimos cinco años. La hostelería, insisto, es un sector fundamental para nuestra ciudad porque indirectamente da trabajo a muchos proveedores, así como a pequeñas y medianas empresas (pymes), que representan el 95% de nuestro tejido empresarial.

¿Qué medidas considera que se deben abordar desde las administraciones para afrontar la recuperación tras el impacto provocado por el covid-19?

Hay algo fundamental para responder a esta pregunta y decir cuáles creo que son las medidas más necesarias, y es que las administraciones públicas, más que hacer, deben dejar hacer. Me refiero en este sentido a que dichas administraciones nos dejen abrir nuestros establecimientos más horas, además de que abran la movilidad y que no limiten más al sector, sobre todo teniendo en cuenta que hay muchos estudios que confirman que la hostelería no es la culpable del incremento de casos de contagio por coronavirus. Además, en estos momentos las administraciones deben ayudar a las pymes reduciendo algunos impuestos y deben apoyar y propiciar la digitalización del sector.

¿Qué acciones cree que debe afrontar la actividad hostelera para impulsar el sector en los próximos años?

Creo que ahora es una oportunidad para implementar algunas herramientas que ayuden a digitalizar el sector, que creo que será algo decisivo para la supervivencia. Hace tiempo, estar en las redes, tener webs, hacer campañas de fidelizacion, etcétera, era una opción. En breve, quien no tenga estas herramientas tendrá muy difícil sobrevivir.

Si tuviera que ponerse en marcha una campaña de promoción del sector, ¿en qué debería incidir?

Primero, en que Córdoba es una ciudad segura. Es lo que buscamos todos en este momento. El clima ayuda a que vivamos en la calle y está demostrado que es donde más difícil es el contagio. Quitando esto, por supuesto hay que seguir incidiendo en nuestro patrimonio cultural y gastronómico. Lo más importante es llegar a nuestro cliente potencial.