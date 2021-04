La pandemia ha provocado un gran impacto en la hostelería cordobesa. ¿Qué importancia cree que tiene el sector para la economía y el empleo de Córdoba?

Para analizar el impacto que ha tenido la pandemia provocada por el covid-19 en la economía cordobesa y, más concretamente, en la hostelería, he de recordar que la economía de Córdoba está basada en una economía de servicios en gran parte. Y, por supuesto, dentro del sector servicios al que me he referido y que tan importante es para nosotros, la hostelería se presenta como una parte fundamental en la economía cordobesa. Si no tenemos visitantes y no podemos trabajar, pues está claro que poco podemos hacer.

¿Qué medidas considera que se deben abordar desde las administraciones para afrontar la recuperación tras el impacto provocado por el covid-19?

Tengo claro que las medidas que deben poner en marcha las administraciones públicas deben ser ayudas directas tanto a trabajadores autónomos como a sociedades que gerencien todos los negocios que forman parte de la hostelería en general, como son los casos de los hoteles, los restaurantes y los bares. Sería importante que fueran las ayudas directas y que fueran verdaderamente analizadas en todo el concepto, ya sean a través de los alquileres o que sean hipotecas o que sean ayudas simplemente para poder mantener esos puestos de trabajo que se han perdido durante todo este periodo que venimos sufriendo y que difícilmente se van a poder recuperar.

¿Qué acciones cree que debe afrontar la actividad hostelera para impulsar el sector en los próximos años?

Es primordial, para activar el sector de la hostelería, por una parte, profesionalizar mucho más el sistema de servicio en los establecimientos, en este caso los bares, los restaurantes y los hoteles. Por otra parte, la ciudad se tendría que implicar en reclamar todas esas visitas de personas de fuera que se han perdido y que, por tanto, no han llegado a consumir. Tenemos que seguir buscando acciones para superar esos dos millones de visitas en la Mezquita y, lógicamente, que la ciudad se active en general en todo lo que tiene que ver con el turismo.

Si tuviera que ponerse en marcha una campaña de promoción del sector, ¿en qué debería incidir?

La campaña que entiendo debería desarrollarse tendría que incidir en la calidad que damos con unos precios sorprendentes con respecto al resto de grandes ciudades. También nuestra climatología, patrimonio monumental y fiestas.