El diputado nacional y portavoz de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del PP en el Congreso de los Diputados, Andrés Lorite, y el delegado de Movilidad en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, han reclamado este viernes al Gobierno de Pedo Sánchez "auxilio económico" para el transporte público urbano y metropolitano que se ve "olvidado y castigado" por el Ejecutivo, "y más en tiempos de pandemia".

En declaraciones a los periodistas, informa Europa Press, Lorite ha recordado la "difícil" situación que vive este sector que "se ha visto acentuada durante la pandemia, donde a pesar de haber tenido una reducción del servicio, los ayuntamientos y las empresas públicas de transportes han mantenido un coste igual que años anteriores e incluso mayor debido a las medidas sanitarias contra el covid que han tendido que establecer, lo que ha supuesto un gasto adicional".

"Esto ha supuesto un mayor déficit de explotación con respecto a un ejercido normal y lo están asumiendo los ayuntamientos a pulmón, sin el respaldo económico del Gobierno, lo que agrava el agujero financiero de empresas públicas como Aucorsa", ha señalado.

Así, Lorite ha manifestado que "el servicio metropolitano y urbano de transportes es una asunto de Estado más allá de las competencias que son municipales", y por ello ha clamado por "una financiación justa y resolver ese déficit que soportan las empresas municipales de transporte con los fondos extraordinarios covid, si no daremos al traste con las cuentas de los ayuntamientos que soportan este déficit".

El diputado popular por Córdoba ha criticado que "el Ejecutivo no ha enviado a los consistorios de toda España ni un solo euro de fondos extraordinarios para luchar contra la pandemia". "En materia de transporte hemos asistido a muchos anuncios, pero ninguno se ha materializado, son los ayuntamientos los que están soportando ese déficit de explotación", ha advertido.

Además, ha agregado Lorite, "reclamamos un sistema de reparto objetivo, justo y equilibrado entre unas ciudades y otras por parte el Gobierno, ya que hoy en día se hace de forma arbitraria".

"No puede ser que el Ejecutivo destine 53 millones de euros a salvar una aerolínea chavista como es Plus Ultra, sin actividad y con quiebra previa a la crisis, y dejar desamparados a los ayuntamientos que no perciben un euros para el transporte urbano y metropolitano", ha apostillado.

"La absoluta incertidumbre"

Por su parte, Miguel Ángel Torrico ha indicado que "el transporte público urbano fue declarado sector esencial en la pandemia, obligado a mantener los mismo servicios y lo estamos haciendo a pulmón". "Estamos preocupados por la gestión que está haciendo el Gobierno de España de ese fondo de transporte que no sabemos cuándo ni cuánto va a llegar a los ayuntamientos", ha asegurado el popular, quien ha avisado de "la absoluta incertidumbre".

El edil ha mencionado que "el Ayuntamiento de Córdoba ya sufraga en torno a 17 millones de euros desde hace años del déficit de Aucorsa --servicio deficitario igual que en toda España--, y que en 2020 ante la caída de viajeros por la pandemia se tuvo que poner de los remanentes municipales cerca de tres millones de euros para sostener la empresa".

Además, ha resaltado que "en los presupuestos municipales para 2021 la previsión de déficit por parte del Gobierno de España en base a ese fondo que todavía no ha llegado es de 5,8 millones de euros, y a día de hoy no se sabe qué porcentaje va a llegar".

Igualmente, Torrico ha subrayado que "el presidente de la FEMP, Abel Caballero, cuantificó en un mínimo de mil millones de euros para el transporte urbano en toda España; luego el Gobierno lo rebajó a 270, y ahora hablan de 400 millones". "¿Qué baile de cifras es éste?", ha cuestionado el popular, quien ha añadido que "se va a recibir de Europa 140.000 millones para la reconstrucción de este país y están regateando de forma mísera con un servicio fundamental y esencial para la vida en las ciudades y la movilidad".

En cualquier caso, el concejal ha aseverado que "desde el Ayuntamiento se seguirá prestando este servicio con la misma calidad, con todas las medidas de seguridad y recuperando la confianza de los viajeros".