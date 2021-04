El rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos, espera que su sucesor o sucesora en el cargo, para el que afronta su último año de mandato, salga de su actual equipo de gobierno, «en el que hay personas muy capacitadas», y a las que, si dieran el paso, dará su «apoyo y respaldo personal» El rector ha hecho estas declaraciones en el transcurso de un debate en Onda Mezquita 7TV, retransmitido la noche de este jueves, y en el que también ha intervenido el presidente del Consejo Social, Francisco Muñoz Usano, y periodistas de Diario CÓRDOBA y El Día de Córdoba, en el que se han analizado los problemas de financiación de la Universidad, el reto que supone para Córdoba la base logística o las dificultades de casi dos cursos de pandemia, entre otros muchos temas.

Gómez Villamandos ha señalado que piensa agotar el mandato, por lo que hasta mayo del 2022 no convocará elecciones, por tanto, queda aún «muchas cosas por hacer», entre ellas, poner las bases de la futura base logística del Ejército, para cuya concesión a Córdoba la Universidad ha tenido mucho que ver, así como aprobar, antes del verano, la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que fue un compromiso adquirido.

El rector ha desvelado también que se presentó para ser reelegido presidente de la CRUE con el compromiso de que, una vez la LOSU afronte el trámite legislativo, pueda convocar de nuevo elecciones, lo que espera hacer sobre febrero o marzo, entre otras cosas porque no puede ser rector de rectores si deja el cargo en la UCO.

Exámenes presenciales

Para Gómez Villamandos, que ha tenido dos mandatos de relativa calma entre la comunidad universitaria, uno de los temas que más le ha preocupado en su relación con los estudiantes ha sido el de mantener los exámenes presenciales de febrero pese a la pandemia. «Esto nos ha supuesto un desgaste personal, a mí y a mi equipo», ha confesado el rector, que ha explicado cómo compañeros de otras universidades habían sufrido escraches y todo tipo de acusaciones por grupos radicales, lo mismo que los representantes estudiantiles. «Este ataque no ha sido justo, nos hemos sabido mantener y los resultados ahí están, no ha habido apenas contagios, aunque quizás más suspensos de los debidos», ha asegurado. Y advirtió de que «todos los exámenes seguirán siendo presenciales hasta final de curso, a no ser que haya un confinamiento severo», porque considera que es lo más equitativo y justo.

Base logística del Ejército

El rector ha afirmado que la base logística va a suponer un «antes y un después para Córdoba, que puede marcar muchas décadas de progreso». La relación de muchos años entre la UCO y el Ejército, con numerosos proyectos conjuntos, «ha contribuido a un proyecto sólido», que hizo que Córdoba fuera la elegida. Ahora, «la UCO va a contribuir al desarrollo de todas las tecnologías disruptivas que el Ejército necesita» y, en cuanto a formación, «vamos a insistir en másteres propios y cursos de formación especializada». Ha abordado también la financiación y avanzó que antes del verano la Junta podría aprobar el nuevo modelo, «en el que la UCO sale más beneficiada», después de años en que ha sido «maltratada», llegando incluso a «sobrevivir de la solidaridad del resto de universidades andaluzas», en el curso 2014-15.