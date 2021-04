El Pleno de Córdoba ha abordado el debate sobre la vivienda y la regulación del mercado de alquiler que en estos momentos se está produciendo a nivel nacional. De hecho, PSOE y Unidas Podemos han acordado en la nueva ley de Vivienda fijar el recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) como la fórmula que grave pisos vacíos, aunque aún no han pactado la cuantía que podrá tener la modulación de dicho recargo. Esa era la misma propuesta que incluían en su moción Izquierda Unida y Podemos, y que no ha salido adelante al votar en contra el Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Aunque en Madrid, el Ejecutivo central no se ha podido poner de acuerdo aún en la regulación del precio del alquiler, una medida recogida en el acuerdo de gobierno de coalición, en el Pleno de Córdoba la izquierda ha votado a favor sin fisuras.

Al calor de la controversia sobre la regulación de los precios de los alquileres en España, IU y Podemos han alimentado hoy un debate sobre las políticas municipales de vivienda, que ha contado con los votos a favor del PSOE. Votaron en contra las formaciones de derecha y centro derecha que entiende que la propuesta era intervencionista con el mercado y lesiva con los propietarios. Ni siquiera se allanaron a la propuesta de Podemos formulada in voce de votar a favor de los puntos que compartían de la moción --tanto Salvador Fuentes (PP), como Antonio Álvares (Cs), como Rafael Saco (Vox) reconocieron estar de acuerdo en vario de ellos-- y que venían a reconocer el derecho a la vivienda y la indecencia que supone tener que elegir «entre pagar la comida o pagar el alquiler». «En el fondo estaríamos de acuerdo, pero habría que negociar», dijo el presidente de Vimcorsa, Salvador Fuentes, para rechazar la iniciativa de la formación morada.

Acuerdo en los temas de ciudad, debate en los nacionales

El gobierno municipal se compromete a mejorar los carriles bici de la ciudad, la seguridad de las barriadas periféricas y el barrio de El Brillante. El Pleno se ha puesto de acuerdo en las materias de índole práctica que se discutieron en la sesión correspondiente al mes de abril, y solo ha confrontado en mociones más políticas, coincidentes con debates nacionales como la reforma de la Política Agraria Común (que contó con la intervención del presidente de Asaja, Ignacio Fernández de Mesa, muy critico con la postura defendida por el ministro de Agricultura, Luis Planas) o los fondos covid que Pedro Sánchez debe destinar a los ayuntamientos (propuestas ambas por el PP). Para desacreditar esta última el concejal de Podemos, Juan Alcántara, incidió en que es la cuarta vez que se presenta en los últimos 6 meses. Para contestar a las críticas, los populares aseguraron que las administraciones locales siguen sin recibir «ni un euro» del Ejecutivo central, por lo que no hay más remedio que seguir trayendo esta moción al pleno.

