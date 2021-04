La vacuna de ARN mensajero desarrollada y fabricada por BioNTech/Pfizer se ha convertido en la gran favorita de la Unión Europea. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó ayer que el suero ha probado su valía y la empresa, su fiabilidad, y anunció la apertura de negociaciones para firmar un nuevo contrato, el tercero, para la adquisición de 1.800 millones de dosis para 2022-2023. Mientras tanto, la empresa adelantará al segundo trimestre el envío de una nueva remesa de 50 millones de dosis lo que permitirá a la UE suplir la paralización en el suministro de la vacuna de Janssen -debía entregar 55 millones de dosis entre abril y junio- por los casos de trombos detectados en EEUU.

Este nueva remesa, cuyo envío estaba previsto inicialmente para el último trimestre de 2021, se distribuirá entre todos los Estados miembros (España recibirá cinco millones de inyecciones adicionales). En total, BioNTech Pfizer enviará entre abril y junio 250 millones de dosis. «Esto ayudará sustancialmente a consolidar el despliegue de nuestras campañas de vacunación», explicó Von der Leyen. La Comisión confía con este nuevo adelanto cumplir con el objetivo de vacunar al 70% de la población adulta para el verano y mejorar las posibilidades de contener el covid. Según la presidenta europea, la empresa «ha demostrado ser un socio de confianza, que ha cumplido sus compromisos y que responde a nuestras necesidades, lo que redunda en beneficio inmediato de los ciudadanos de la UE».

«Está claro que para derrotar al virus de manera decisiva tendremos que estar preparados para lo siguiente. En algún momento es posible que necesitemos inyecciones de refuerzo para prolongar la inmunidad. Si hay nuevas variantes necesitaremos desarrollar pronto vacunas que se adapten», argumentó Von der Leyen que avanzó que, a partir de ahora, la UE se centrará en las tecnologías que han demostrado su eficacia y «las vacunas de ARN mensajero son un claro ejemplo». Estas palabras sugieren en cierta medida la información publicada ayer por el diario italiano La Stampa, que apunta a que Bruselas no renovará los contratos con Janssen y AstraZeneca, y apuesta por el ARN mensajero, la tecnología en la que se basan BioNTech/Pfizer, Moderna y Curevac (la vacuna alemana, que se espera sea aprobada en mayo).

Así las cosas, España mantiene por ahora inalterable el plan de vacunación contra el covid-19 pese al frenazo en la administración de la monodosis de Janssen, cuyas primeras 146.000 dosis mantendrá custodiadas en el almacén central de la compañía a la espera del dictamen de la EMA, que se espera en unos días.

Tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) en la que Sanidad y las comunidades analizaron el impacto del retraso de la administración de Janssen, la ministra Carolina Darias confió en que el dictamen de la EMA sea favorable y se pueda comenzar la distribución a las comunidades autónomas de las dosis recibidas para inocularlas as personas de 80 años y a partir de esa edad hacia abajo.

Así, la campaña de vacunación contra la covid seguirá desarrollándose, de momento, por una doble vía: los mayores de 70 recibirán las vacunas de ARNm (Pfizer y Moderna además de Janssen en el caso de que empiece su distribución) y la población de entre 60 a 69, la de AstraZeneca. De hecho, España cuenta con un fondo vacunal de más de 2,1 millones de dosis que, a medida que se inoculen se irán renovando semanalmente a razón de más de un millón.

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, agradeció ayer públicamente al Ministerio de Sanidad que dirige Carolina Darias una «rectificación» por la cual «desde hace ya una semana» se están recibiendo en Andalucía las dosis de vacunas contra el Covid-19 «según la población que tiene» la comunidad en relación a la del conjunto de España.

Así lo apuntó el consejero en su comparecencia ayer tarde en el Pleno del Parlamento en la que explicó que la había planteado por escrito a la ministra de Sanidad «que la aportación de vacunas a Andalucía fuera por la variable poblacional», como hace la UE con su reparto entre los Estados miembros. Agregó que, en un reciente Consejo Interterritorial, la ministra dijo que la distribución de las vacunas dentro de España se iba a llevar a cabo por población, de forma que a Andalucía le correspondería «el 17,8%» del total de vacunas que llegan a España, y así se ha producido.

Sobre la vacuna de AstraZeneca, aseguró que ha disminuido el nivel de rechazo entre la población andaluza a inoculársela, que fue «muy puntual» y ahora está «en el 1,2%», y en el 5% .

¿Y la segunda dosis de AZ?

Más de 46.000 cordobeses, según datos de la Delegación de Salud, han recibido hasta el momento la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca (AZ), de los cuales se estima que unos 23.000 son personas de entre 60 y 69 años y el resto, menores de 60. El cálculo se basa en los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, que señalan que en Andalucía hay 236.265 personas de entre 60 y 69 años vacunadas (en torno a un 10% cordobeses), a la inmensa mayoría de las cuales se le inoculó una dosis de AstraZeneca. Según los plazos, a todos ellos les tocará esperar al menos 10 semanas antes de que se cumpla el plazo para recibir la segunda. En ese tiempo, puede pasar de todo, visto lo visto. Lo que está en el aire es cómo se va a proceder con los menores de 60, muchos de ellos miembros de grupos esenciales como personal de ayuda a domicilio o Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, unos 23.000 cordobeses, que recibieron la primera dosis de AstraZeneca y no saben si recibirán la segunda, pese a que muchos estaban convocados para la primera semana de mayo y sus citas han sido canceladas. El comité interterritorial reunido ayer no abordó esta cuestión. Andalucía solicitó que los menores de 60 años que lo soliciten de forma voluntaria puedan recibir la segunda dosis de AZ una vez concluya la inoculación de la primera dosis en personas de 60 a 69 años, que sí seguirá adelante, pero este planteamiento aún está pendiente de evaluación y resolución de la Comisión de Salud Pública. Para los que no se ofrezcan voluntarios no hay propuesta. ¿Podrán elegir otra vacuna o estarán suficientemente inmunizados con una sola dosis?