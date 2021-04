- La pandemia ha provocado un gran impacto en la hostelería cordobesa. ¿Qué importancia cree que tiene el sector para la economía y el empleo de Córdoba?

- La provincia de Córdoba es muy agroganadera, eso lo sabemos, pero la hostelería es bastante fuerte, sobre todo en la capital. A mí personalmente me encantaría que Córdoba fuera mucho más industrial pero desgraciadamente por unas cosas u otras no lo es y la hostelería juega un papel muy importante. Por eso lo estamos sintiendo mucho, porque dependemos mucho de este sector.

- ¿Qué medidas considera que se deben abordar desde las administraciones para afrontar la recuperación tras el impacto provocado por el covid-19?

- Yo no soy partidario de depender de ayudas pero en esta situación es que son más que necesarias, en todos los aspectos, económicas, congelación de impuestos y mayor flexibilidad para que la gente pueda salir a comprar al pequeño comercio porque su negocio se está reactivando o pueda salir o ir al cine porque si no v a haber una parte importante de la población que le cueste muchísimo no digo ya salir sino comer. Las empresas no van a poder subsistir si las administraciones no reactivan e impulsan la actividad cultural, que es lo que nos ayuda a las empresas de hostelería. Si dinamizan el plano cultural, mi opinión es que subiríamos como la espuma.

- ¿Qué acciones cree que debe afrontar la actividad hostelera para impulsar el sector en los próximos años?

- Yo creo que debe haber un consenso y un diálogo fluido, lejos de la confrontación, con las administraciones para reactivar el hecho cultural que buscan tanto quienes nos visitan. Necesitamos ese empuje y esa flexibilidad para que pueda haber, no digo eventos masivos, pero sí eventos culturales porque a Córdoba la gente viene por lo cultural que es, porque aquí no hay playa. Y seguir apostando por Córdoba como destino turístico y cultural. Vemos muy necesario dinamizar la ciudad en todos los aspectos, apostar por lo verde, posicionarnos en lo que ya están demandando las nuevas generaciones.

- Si tuviera que ponerse en marcha una campaña de promoción del sector, ¿en qué debería incidir?

- En estas mismas cosas que mencionaba: lo ecológico, los productos de cercanía... Otras ciudades de nuestro entorno ya nos llevan ventaja pero estamos a tiempo y hay que ser valientes porque nuestro público es conocedor de lo que quiere, es conocedor del producto. Es un público que está pidiendo calidad, producto y, sobre todo, sostenibilidad.