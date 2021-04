Enfado supino entre los hosteleros cordobeses. La patronal de hostelería de Córdoba Hostecor ha reaccionado a la decisión tomada por el comité de expertos que debe analizar la situación del coronavirus en la provincia y tomar decisiones acorde a los resultados. La decisión que más llama la atención es el cierre de la hostelería y el comercio a las 20.00 a partir de este domingo 18 de abril.

El presidente de Hostecor, Francisco de la Torre, considera que esta medida es "un nuevo ataque al sector" por parte del que ha calificado como "el desgobierno de la Junta de Andalucía". De la Torre, que ha apuntado que traslada el sentir de los hosteleros, ha dicho que desde la Junta "se han inventado nuevos niveles" y lo han hecho "sin consultar con nadie".

La hostelería tenía, ha recordado, reservas y clientes para los próximos días, por lo que muchos empresarios, especialmente de catering, se verán obligados a hacer cancelaciones.

De la Torre, que ha insistido en el enfado que impera ahora mismo entre los hosteleros, ha manifestado que desde la Junta "se piensan con que con una ayuda de 3.000 euros nos van a callar la boca" y ha recordado que "llevamos un año y medio sin poder trabajar con normalidad".

El presidente de la patronal hostelera ha afeado además al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que hable de "salvar el verano" y se ha preguntado que "cuándo va a salvar a las provincias de interior, que del verano no vivimos". "Parece que está en contra de la hostelería", ha lamentado De la Torre, que incluso ha hecho referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Día Ayuso, para advertirle a Juanma Moreno que "no se sorprenda" si él no consigue los apoyos que la política madrileña sí cosecha entre los hosteleros. "Entendemos que es por salud", ha dicho De la Torre, que aún así ha lamentado que "no nos dejan trabajar y no nos dejan vivir".

Aunque en un primer momento se había dicho que esta restricción iba a empezar este mismo viernes, finalmente Salud ha reculado y ha decidido retrasarla hasta el domingo. Esto, según los hosteleros, se ha debido a "la presión" que han ejercido sobre la administración. Esto último lo ha negado el consejero de Salud, Jesús Aguirre, quien ha dicho que se ha decidido retrasarlo para que puedan adaptarse más fácilmente.