Los fondos europeos para el Plan de Recuperación han sido el objeto de la convocatoria que ha reunido este miércoles a responsables de la CEOE con empresarios y las máximas autoridades de la provincia de Córdoba.

De este modo, el secretario general de CEOE, José Alberto González-Ruiz, y el director de la Oficina de Proyectos Europeos de CEOE, Luis Socias, junto al presidente de CECO, Antonio Díaz, han mantenido una sesión de trabajo con el alcalde de Córdoba, José María Bellido, el presidente de la Diputación, Antonio Ruíz, la subdelegada del Gobierno, Rafaela Valenzuela, y el delegado de la Junta de Andalucía, Antonio Repullo.

En la reunión, celebrada en alcaldía, se ha analizado la oportunidad que ofrecen estos fondos para el desarrollo como país. En este sentido, el secretario general de CEOE, José Alberto González-Ruiz, ha destacado "la intensa actividad que está desarrollando CEOE en colaboración con CECO y el resto de organizaciones empresariales territoriales en relación con los fondos europeos, ya que constituyen una oportunidad que España no puede dejar escapar". "Por eso, -ha añadido- en CEOE nos hemos marcado un doble objetivo: por un lado, informar a las empresas de la arquitectura de los fondos y de los avances de su aplicación en España y, por otro lado, poner a disposición del Gobierno propuestas que optimicen su impacto en nuestra economía. En esta línea, hemos puesto a disposición de las empresas, especialmente pymes y autónomos, la plataforma CEOExEuropa, que recoge un hub completo de fondos públicos e incorpora un sistema de alertas para que las empresas puedan estar al tanto de todas las licitaciones de contratos y convocatorias de subvenciones que diariamente publica el sector público, desde un ayuntamiento a un ministerio”.

Todas las administraciones participan en el encuentro, centrado en las oportunidades de los Next Generation

Por su parte, Antonio Díaz ha destacado "el objetivo de acometer un rápido proceso de recuperación y transformación, sobre todo en los territorios donde sus principales sectores económicos se han mostrado especialmente expuestos. Ello ligado a la futura oficina de atención al inversor que queremos poner en marcha en breve con el ayuntamiento".

El alcalde de Córdoba ha apuntado que la ciudad ha de trabajar para captar inversiones enfocadas a impulsar la Córdoba del futuro en base a la logística y el desarrollo tecnológico, elementos de referencia del gran proyecto de la futura base logística del Ejército. Bellido ha reivindicado, además, la necesidad de mantener el empleo a través del apoyo del tejido empresarial más afectado por la crisis, con una apuesta por la modernización. Importante también, ha añadido el alcalde, la apuesta por inversiones que hagan de Córdoba una ciudad más sostenible.

Mientras, el presidente de la Diputación ha afirmado que "una de las apuestas de esta corporación desde los inicios de su mandato es trabajar en la consecución de unos fondos europeos que reviertan en la provincia, inversiones que supongan un revulsivo para la economía de nuestros pueblos y en su desarrollo". Según Ruiz, "la llegada de fondos desde Europa y la correcta gestión de los mismos debe ser un objetivo compartido por todas las administraciones y agentes sociales y económicos implicados, tal y como hoy se pone de manifiesto". "Unos recursos que, sin duda, ayudarán a la consecución de la recuperación económica en nuestra provincia, junto a la puesta en marcha de la base militar del Ejército de Tierra, un reconocimiento al trabajo que se ha venido desarrollando, no sólo desde el punto de vista administrativo, sino también por parte del tejido productivo cordobés", ha añadido Ruiz. El máximo responsable de la institución provincial ha concluido señalando que "se trata de una oportunidad clave sobre la que cimentar un proyecto de futuro para Córdoba en el que las nuevas tecnologías y la implantación de nuevos sectores productivos deben ser el objetivo".

En relación a los fondos europeos para el plan de recuperación, la subdelegada del Gobierno, Rafaela Valenzuela, ha destacado "la importancia de este instrumento clave en el momento actual para modernizar nuestro tejido productivo, aumentar la productividad e impulsar la capacidad de crear empleos de calidad, pero también para reducir las brechas sociales ampliadas por la crisis e impulsar una economía verde, tal y como ha expuesto el presidente a los medios. En este contexto, y bajo estos parámetros, la base logística va a ser un motor que impulsará la iniciativa empresarial cordobesa en los próximos años".

Por último, Antonio Repullo ha apuntado que los Fondos Next Generation han generado una gran expectativa, aunque ha lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "acuda este miércoles al Congreso de los Diputados y que Andalucía no cuente aún con una información precisa y detallada, lo que, sin duda, va a retrasar la llegada de éstos. El retraso en la aplicación de estos fondos puede suponer que perdamos en torno al 1,3% del PIB. Debemos trabajar coordinados, con claridad y con mucha lealtad institucional, aunque lamento que eso no se haya producido con Andalucía", ha añadido. Repullo ha aseverado que en Andalucía se ha producido un acelerón en relación con esta cuestión y ha apostado por reforzar las unidades administrativas vinculadas a la ejecución porque, según ha dicho, muchas de ellas tienen falta de personal, ante lo que ha recordado que se va a contratar a unas 3.000 personas para reforzarla y que se va a introducir la inteligencia artificial en muchos elementos administrativos porque ello resume y simplifica muchas horas de burocracia.

Sesión informativa a las empresas de Córdoba

La jornada en Córdoba de los responsables de CEOE ha conllevado además una sesión informativa mixta dirigida a las empresas para exponer la situación actual, los próximos pasos y las oportunidades que brindan estos fondos europeos. La cita, que cuenta con el patrocinio de IBP Atcosa, Polímeros, Hiansa, Coreco, Magtel y Garantia SGR, y que ha recibido más de 100 inscripciones, ofrece que las empresas, en un acto reducido en aforo en la sede de CECO y a través de la plataforma Zoom, puedan recibir información acerca de estos fondos.