Un centenar de personas se han dado cita hoy, 90 años después de la proclamación de la Segunda República, en el Bulevar del Gran Capitán para recordar la efemérides histórica y reclamar la llegada de la Tercera República a España bajo el lema Por una vida digna, proceso constituyente en Córdoba. El acto ha sido organizado por Andalucía Republicana, Encuentro Estatal por la República y Córdoba por la República, aunque también han asistido miembros de Izquierda Unida y Podemos.

Irene Ruiz y Sacri Pozo, representantes de Andalucía Republicana y Córdoba por la República, han puesto voz a los cordobeses que se han acercado a Gran Capitán para recordar que en 1931 se puso fin a “un régimen monárquico corrupto” y para reclamar que nueve décadas después ocurra lo mismo. “Aunque se sabía de la enorme fortuna y de las comisiones cobradas por Juan Carlos de Borbón, es ahora cuando conocemos una parte importante de sus múltiples fechorías y corrupciones, amparado por el privilegio medieval de la inviolabilidad y con la complicidad y lucro de las grandes empresas y las fuerzas del régimen del 78”, han dicho.

Además, los convocantes han reseñado la complicidad de Felipe de Borbón ya que, a su juicio, ”conocía perfectamente y es beneficiario de los negocios de la familia Real y aunque se nos intenta vender que no es como su padre desde luego es la cabeza de una institución, la Monarquía, corrupta por naturaleza”. En esta línea, las organizaciones han señalado que “siendo grave la corrupción de los Borbones, el problema es la Monarquía, una institución que no es democrática, que no hemos votado y que proviene de una dictadura fascista, que hereda la jefatura de Estado y sus privilegios medievales de sangre como se hereda una cuenta en Suiza”.

Los manifestantes han concluido la concentración con vivas a la República y exigiendo la convocatoria de una consulta popular en España: “Es la hora de poder decidir la forma de estado: Monarquía o República. Tenemos que construir una democracia real, laica y republicana y un nuevo modelo económico y social”, han concluido.