- La pandemia ha provocado un gran impacto en la hostelería cordobesa. ¿Qué importancia cree que tiene el sector para la economía y el empleo de Córdoba?

- Tiene una gran importancia tanto a nivel económico como social. No olvidemos que la hostelería ha sido para muchos jóvenes su primera incursión en el mundo laboral. El impacto económico que han tenido las restricciones derivadas de la pandemia, sobre todo en los negocios de hostelería, ha sido devastador para la economía local. En los meses venideros nos iremos dando cuenta realmente del enorme agujero económico que está provocando esta pandemia. El sector cordobés está ligado estrechamente a la dependencia y fuerza que tiene el turismo.

- ¿Qué medidas considera que se deben abordar desde las administraciones para afrontar la recuperación tras el impacto provocado por el covid-19?

- Ayudas directas e inmediatas para paliar los gastos fijos ineludibles para una empresa. Hoy en día el principal problema para la gran mayoría de empresas de hostelería es la falta de liquidez. Durante este año nos hemos visto obligados a cerrar nuestros negocios con la única ayuda de los ertes, pero los días pasan, los gastos fijos hay que pagarlos y los ingresos han bajado entre un 30% y un 40% en algunos negocios. Los ubicados en las zonas turísticas mucho más, algunos el 100%. El sector está herido de muerte y si estas ayudas no llegan pronto van a desencadenar muchos problemas en muchas empresas.

- ¿Qué acciones cree que debe afrontar la actividad hostelera para impulsar el sector en los próximos años?

- Profesionalización del sector de una forma unificada (digitalización, redes y comunicación, gerencia y administración) , potenciación del producto y cliente local y por último la visibilidad a nivel nacional e internacional de la marca Córdoba. Uno de los errores del sector ha sido el no hablar de economía. Hay muchas empresas que no saben lo que es un balance o un plan de negocio. Uno de los grandes problemas que han surgido en muchos restaurantes durante este duro año de pandemia ha sido lo mal estructurados que muchos estaban. Un negocio no es ilusión, un negocio es un negocio, al que si le pones ilusión mucho mejor.

- Si tuviera que ponerse en marcha una campaña de promoción del sector, ¿en qué debería incidir?

- Reitero lo expuesto antes, pero sobre todo el potenciar la marca Córdoba. ¡Habrá algo más sencillo que presumir de nuestra ciudad, que da tal cantidad y variedad de ofertas gastronómicas, culturales, festivas! Se vende prácticamente sola.