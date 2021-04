El Ayuntamiento de Córdoba ha adjudicado a la empresa Torre y Asociados Comunicación SL el servicio de promoción, en espacios abiertos, del patrimonio inmaterial de la ciudad de Córdoba, ligado a sus fiestas tradicionales, por un importe de 32.700 euros más IVA.

El objetivo del contrato es "promocionar el patrimonio inmaterial de la ciudad en espacios públicos abiertos como plazas, jardines, calles... con medios expositivos y/o audiovisuales durante un periodo de 10 días en el mes de noviembre".

Según detalla el pliego de contratación, el contenido de la muestra deberá versar, al menos, sobre seis aspectos diferentes del patrimonio inmaterial y los contenidos deberán huir "de los tópicos y estar contrastados con base académica". os espacios (plazas, jardines, calles, etc.) a utilizar serán un máximo de doce y será el Ayuntamiento quien determinará las ubicaciones definitivas con la empresa adjudicataria. Además de la exposición, el pliego exigía incorporar al menos cuatro actuaciones artísticas de pequeño formato (musicales, teatrales, performances, etc.) al objeto de promocionar la propia actividad y amenizarla. La empresa adjudicataria deberá hacerse cargo de las medidas higiénico-sanitarias que en el momento de la celebración sean pertinentes (personal para control de acceso, gel hidroalcohólico, etc.)

En la propuesta aprobada, el Ayuntamiento ha tenido en cuenta como mejoras la incorporación de ocho aspectos diferentes del patrimonio inmaterial, el uso de 12 espacios públicos con tránsito peatonal y la organización de cinco actuaciones artísticas en lugar de las cuatro requeridas.

La Delegación de Promoción, tras la suspensión definitiva de alguna de sus fiestas tradicionales (Semana Santa, Cruces de Mayo, Feria de Nuestra Señora de la Salud, Ferias de las Barriadas, Velá de la Fuensanta, etc.) debido a la situación sanitaria provocada por la pandemia del covid 19, pretende así ofertar otro tipo de eventos que no provoquen aglomeraciones pero tengan como fin promocionar la ciudad, fundamentalmente en lo relativo a estas fiestas populares suspendidas.