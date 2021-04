Cuatro ejecutivas de otras tantas agrupaciones del Partido Socialista en la capital cordobesa piden que se adelanten las primarias para elegir candidato socialista a la Junta de Andalucía antes del verano, el mismo día que el secretario provincial, Antonio Ruiz, ha negado esa posibilidad argumentando que "no toca" en una visita de Susana Díaz al norte de la provincia cordobesa. Con su petición, las de momento cuatro agrupaciones socialistas cordobesas se suman a la iniciativa liderada por la dirección provincial del PSOE en Jaén, crítica con Susana Díaz, que también pidió este fin de semana el adelanto de esas primarias ante a su vez un posible adelanto electoral en Andalucía.

De momento solo la actual portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha dado un paso al frente y ha planteado su deseo de aspirar de nuevo a la Presidencia de la Junta de Andalucía. Sin que se haya hecho oficial, también se ha barajado el nombre del alcalde de Sevilla, Juan Espadas, como candidato alternativo a Díaz. El primer edil hispalense ya se ha reunido con Pedro Sánchez en Ferraz para abordar esta cuestión sin que por ahora, como decimos, se haya oficializado su nombre como candidato.

En Córdoba, donde la dirección provincial se ha mantenido fiel a Susana Díaz y hoy mismo ha visualizado este apoyo en la visita de la secretaria general del PSOE-A a Peñarroya-Pueblonuevo, los movimientos críticos ya han empezado también a sentirse. La semana pasada informamos de la aparición de varias plataformas y páginas de apoyo a Juan Espadas. Además dan un paso al frente en este sentido las ejecutivas de las agrupaciones de Ciudad Jardín (Poniente Sur), Norte-Sierra (la de la exalcaldesa Isabel Ambrosio), Sureste-Levante y Encinarejo que han aprobado escritos pidiendo el adelanto electoral.

La secretaria de Organización habla de "deslealtad"

Asimismo ha mostrado su malestar ante las palabras de Antonio Ruiz, la secretaria de Organización, Rafi Crespín, que lamenta que el secretario general del PSOE de Córdoba hable "como partido sin ni siquiera haber reunido a la ejecutiva provincial". Crespín considera un error que el secretario provincial haya hablado en nombre de la dirección del partido y haya pedido "respeto" a los órganos del mismo, cuando él mismo habla sin haber consultado a los suyos en un gesto de "deslealtad". "Como el PSOE de Córdoba no puede hablar porque no ha consultado a sus órganos, si lo hubiese hecho, se hubiese debatido y se habría dado cuenta de que no hay tanta unanimidad sobre las primarias como él cree", explica Rafi Crespín.

La secretaria de Organización tampoco está de acuerdo con aquellos que dicen que no es momento, por la crisis y la pandemia, de asuntos internos en los partidos porque hay mucha gente que lo está pasando mal. "Precisamente por esas familias, cuando las tasas de paro están subiendo y se está queriendo desmantelar la sanidad, ahora más que nunca necesitamos un Partido Socialista fuerte", afirma. "El partido tiene que estar preparado cuanto antes para un posible adelanto electoral", concluye.

Primeras agrupaciones díscolas

En los escritos que se han dado a conocer en las agrupaciones socialistas antes mencionadas se considera que "la única opción viable para desalojar a la derecha y la ultraderecha del Gobierno de Andalucía la representa el PSOE-A" y que para ello se necesita "un partido fuerte que sea capaz de presentar un proyecto nuevo e ilusionante a la sociedad andaluza". No obstante, los socialistas destacan la multitud de encuestas publicadas hasta la fecha (la última de Centra que determinaba que el PP superaba al PSOE en 7,7 puntos), "que señalan una tendencia en la que la derecha conservaría la mayoría absoluta que la mantiene al frente de la Junta de Andalucía".

Por este motivo, los socialistas que defienden un adelanto en sus primarias consideran que es "importante mantener un amplio debate en el seno del socialismo andaluz sobre cómo hacer frente a esta situación, con el objetivo de revertirla en las próximas elecciones andaluzas". "Lo ideal sería que, fruto de ese debate, se llegase a un consenso entre los diferentes puntos de vista que pudiera marcar el camino a seguir en el futuro. Sin embargo, esto cada día parece más difícil en un escenario en el que no cabe descartar un adelanto electoral en Andalucía, lo que acortaría enormemente el tiempo disponible para reflexionar sobre cómo debe avanzar el proyecto socialista en nuestra tierra", dicen.

En este sentido, las agrupaciones indicadas solicitan que, con el objetivo de estar preparados para ofrecer "una oferta fuerte y solvente a la sociedad andaluza que surja del debate y la voluntad de los militantes socialistas", a la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE-A y a la Comisión Ejecutiva del PSOE el adelanto, a antes del verano, del calendario de primarias para la elección de la candidata o el candidato del PSOE-A a la Presidencia de la Junta de Andalucía.