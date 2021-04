El plan de vacunación contra el coronavirus en Córdoba sigue avanzando a muy buen ritmo pese al incremento detectado en el número de personas que no quieren debido a los vaivenes con las dosis de AstraZeneca. Este fin de semana, se han aplicado en la provincia casi 5.000 vacunas (4.940), la gran mayoría el sábado, ya que el domingo se aplicaron solo 365. En este momento, ya son 67.346 los cordobeses que están inmunizados, un 8,6% de la población. Así, Córdoba sigue siendo la provincia andaluza que se sitúa a la cabeza en el plan, seguida por Jaén, donde un 7,8% de personas han completado ya la pauta.

Córdoba es también la provincia que cuenta con más personas que han recibido al menos una dosis, 147.014, lo que representa casi el 19% de los cordobeses, muy por encima de provincias como Málaga (14,2%), Sevilla (14,8) y Almería (14,3%), algo que está muy relacionado con la edad media de sus habitantes.

Tanto Córdoba como Jaén tienen una población más envejecida y son, por tanto, las que reciben más dosis ya que la población diana se concentra en el caso de Pfizer y Moderna, en los mayores de 80 años, y en el de AstraZeneca, tras los últimos cambios, en mayores de 60 a 69 años. Con casi el 100% de los mayores de 80 vacunados, las dosis de Pfizer y Moderna se están aplicando ahora a mayores de 70, a los que se dirigirá también la de Johnson and Johnson este mes de abril. En algunas zonas de la capital, ya han llegado a los 72 años. Desde el 27 de diciembre hasta ahora, se han puesto en Córdoba 214.360 dosis de vacunas contra el covid.

El delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Antonio Repullo, ha anunciado este lunes que "se va a reactivar" la administración de vacunas contra el covid-19 en la provincia de Córdoba "esta misma semana", aclarando que únicamente la falta de dosis puede determinar el que se suspenda o no el proceso de vacunación.

En este sentido y en rueda de prensa, Repullo ha explicado que "la vacunación va en función del número de vacunas a las que tiene acceso el sistema", de modo que, "cuantas más vacunas" haya disponibles, "más se pueden poner", pero "si no hay vacunas, no es una cuestión de que se pare la vacunación, sino que no tenemos 'stock' suficiente".

De esta forma, "en esta semana, en la zona norte" de la provincia "se va a vacunar a personas a partir de 16 años" de edad, por padecer "patologías de alto riesgo", del denominado Grupo 7, en el recinto ferial de Pozoblanco, y se les administrarán dosis de la vacuna Moderna.

Por su parte, según ha precisado Repullo, en los distritos sanitarios Córdoba y Guadalquivir "se va a vacunar con Pfizer", en concreto "en el Autocovid Castilla del Pino" y en los centros de vacunación de la Fuensanta, de Poniente y de Levante, en la capital cordobesa, y en las localidades de Bujalance, Montoro y Palma del Río.

Mientras que en la zona sur de la provincia, el delegado del Gobierno andaluz en Córdoba ha indicado "también se va a reactivar la vacunación en los 12 puntos existentes esta misma semana", y "también en el hospital Reina Sofía" de Córdoba "se va a reactivar la vacunación esta semana al Grupo 7 (iniciado el fin de semana pasado), pero estamos pendientes de una serie de listados para poder proceder", si bien "las vacunas están preparadas ya".