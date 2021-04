El sector de los talleres y automoción de Córdoba ve con buenos ojos la propuesta del Gobierno de poner en marcha el tercer plan Moves, anunciado por el Ministerio para la Transición Ecológica y que contará este año con un fondo de 400 millones de euros. Se ofrecen hasta 7.000 euros de ayuda por comprar un coche eléctrico. Este aumento de dotación por vehículo (1.500 euros más que en la anterior edición) es la principal novedad de este plan que, según el gerente de Atradeco, José Manuel Rodríguez Carretero, tiene que ser trasladado aún a la Junta de Andalucía, que es quien tendrá que hacer la convocatoria.

No obstante, y pese a que «para el sector de reparación y venta de vehículos todo lo que sea dinamizar el sector y modernizar el parque móvil supone un beneficio», este plan para incentivar la compra del coche eléctrico choca con algunas dificultades, según explica Rodríguez Carretero. El gerente de Atradeco entiende que «de nada sirve incentivar la compra de vehículos eléctricos si no existe una inversión paralela para incentivar las infraestructuras de recarga apropiadas». Y es que, a datos de ayer mismo, en la provincia de Córdoba solo existen 49 puntos de recarga con más de 107 conectores o enchufes, una cifra muy por debajo de Granada, por ejemplo, provincia similar a Córdoba, en la que hay 102 lugares para recargar, e incluso por debajo de Jaén, con 51. Según Rodríguez Carretero, «hay mucho que hacer aún en este sentido, el esfuerzo privado-público debe ser grande», pero también hay que «crear esa demanda de los usuarios con buenas infraestructuras».

Baja demanda de coches eléctricos

Y es que la demanda de coches eléctricos en Córdoba, una ciudad media, en la que no hay grandes desplazamientos, es aún muy baja. Según los datos que maneja el gerente de Atradeco, en este primer trimestre del año, en Córdoba y provincia solo se han vendido 17 coches eléctricos, frente a los 1.647 de gasolina. «A ver si el plan Moves hace que suba la demanda, que es aún muy baja». Pero es que, además, la normativa va por delante de los fabricantes y en muchos concesionarios cordobeses no disponen aún de vehículos cien por cien eléctricos en todos los modelos.

En este sentido, José Manuel Rodríguez Carretero tampoco entiende que «en el plan no se incentiven también los híbridos no enchufables» que igualmente reducen las emisiones de CO2, que es de lo que se trata. El gerente de Atradeco ve que en una ciudad como Córdoba, «pequeña y cómoda, es más difícil que los usuarios vean la rentabilidad del coche eléctrico a medio plazo». No obstante, anima a adquirirlos, pero que «tampoco descarten otras motorizaciones que cumplen las normativas actuales de emisiones».

De otra parte, Rodríguez Carretero señala que desde el sector se pide a la Junta de Andalucía que haga una campaña publicitaria potente para hacer saber a los usuarios que existen estas ayudas y no lo deje solo en mano de los concesionarios y medios de comunicación.

Respecto a las ventas de vehículos este año, el gerente de Atradeco señala que «aún se está muy por debajo de las cifras del 2019» porque hay mucha incertidumbre para hacer inversiones. "Espero que cuando la gente se empiece a mover y a hacer proyectos, se anime a comprar, y que el segundo semestre sea el de la recuperación", afirma.