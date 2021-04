La pandemia ha provocado un gran impacto en la hostelería cordobesa. ¿Qué importancia cree que tiene el sector para la economía y el empleo de Córdoba?

El peso que tiene en el PIB, en la creación de empleo y de riqueza es muy alto porque es el sector que más empleo genera en la provincia y no solo empleo directo. La gastronomía es fuente de puestos de trabajo indirectos, la de sus proveedores, y muchas veces no somos conscientes de la cantidad de riqueza que crea indirectamente. Es un sector primordial para el crecimiento económico y para la generación de empleo en Córdoba.

¿Qué medidas considera que se deben abordar desde las administraciones para afrontar la recuperación tras el impacto provocado por el covid-19?

En primer lugar quitarnos el sambenito de que somos los culpables de la pandemia. Nos han juzgado, nos han declarado culpables y la sentencia ha sido a muerte. No he visto ningún informe sobre que haya un nivel de contagios en los restaurantes superior a comercios u otro tipo de establecimientos. No hay negocios con más medidas anti-covid y somos parte de la solución, no parte del problema. El problema es cuántos van a quedar porque las ayudas directas no están llegando y tenemos las mismas tasas e impuestos con muchos menos ingresos. Hay que hacer un plan de recuperación serio para que el sector de la hostelería vuelva a tener la importancia en la creación de empleo que tiene que tener Córdoba.

¿Qué acciones cree que debe afrontar la actividad hostelera para impulsar el sector en los próximos años?

Dar tres pasos muy significativos. El primero tecnológico. Debemos dar un paso para profesionalizarnos en torno a la tecnología. El segundo, en el tema de calidad, tenemos que buscar la excelencia porque el turismo va a cambiar, se va a convertir en un turismo mucho más lento y de más calidad, la gente va a buscar otro tipo de experiencias y vamos a cambiar cantidad por calidad. Tenemos que profesionalizarnos, formar a nuestros trabajadores en idiomas y en todos los aspectos que reviertan en satisfacción del cliente. Y en tercer lugar, la sostenibilidad, la compra de producto kilómetro cero y el ahorro energético. Se podría crear una plataforma para conectar a productores y hosteleros.

Si tuviera que ponerse en marcha una campaña de promoción del sector, ¿en qué debería incidir?

En los valores de Córdoba. Tenemos una ciudad muy limpia, cómoda y segura y tenemos que añadir el tema de calidad, diferenciador con otro tipos de destinos.