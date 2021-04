La pandemia ha provocado un gran impacto en la hostelería cordobesa. ¿Qué importancia cree que tiene el sector para la economía y el empleo de Córdoba?

Con la colaboración de la UCO hemos realizado un estudio del impacto económico en nuestros establecimientos tanto en Córdoba como en la provincia. La bajada de facturación del año 2020 con respecto al 2019 ha sido de un 84%. Estos datos tan negativos para nosotros, afectan a las empresas con las que colaboramos. Este año 2021, los datos son aun peores. Hemos perdido ya la primavera de 2021, nuestra mejor temporada... y no tenemos esperanza de que esto mejore para verano. Si la vacunación y la situación médica lo permite, aun sin turismo internacional, entendemos que para octubre habrá algo de movimiento, entrando en noviembre en nuestra temporada baja de nuevo. Mientras tanto, seguimos sin ayudas, sin exoneraciones de tasas como basura, ocupación de vía publica, entrada a cocheras, IBI, etc., etc., siendo incomprensible que negocios con un cierre de más de un año sigan sometidos a esta sangría impositiva. Hay anunciadas ayudas que siguen sin publicarse, otras que dejan fuera a nuestro sector, en definitiva hay una falta de sensibilidad hacia el alojamiento, siendo el subsector dentro del turismo más afectado y que más tiempo tardará en recuperarse.

¿Qué medidas considera que se deben abordar desde las administraciones para afrontar la recuperación tras el impacto provocado por el covid-19?

Desde marzo de 2020 venimos reclamando ayudas directas al sector. Tenemos empresas de alojamiento que llevan cerradas mas de un año, otras que reabrieron y tuvieron que cerrar de nuevo, algunas que permanecen abiertas aun con pérdidas similares a las cerradas. Y sin tener ni un plan de salvación y recuperación, por parte de la administración a día de hoy.

¿Qué acciones cree que debe afrontar la actividad hostelera para impulsar el sector en los próximos años?

Necesitamos acciones directas de promoción, asistencia a ferias nacionales e internacionales, en el momento que sean permitidas por motivos sanitarios -esto no quiere decir que no se pueda asistir de forma virtual-, apostar por la promoción y la organización de la ciudad, que los eventos de esta ciudad no queden reducidos a la misma, en definitiva, que creemos la necesidad de visitar Córdoba y que eventos como el actual centenario de la fiesta de los patios no queden reducidos a la visita local por una falta de promoción exterior, no podemos seguir permitiéndonos esto.