El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ha notificado hoy el contagio por coronavirus de un trabajador en una residencia de Córdoba, el primero que se registra en semanas desde que se completó el proceso de vacunación en este ámbito. Según señala el BOJA, el positivo se ha confirmado en la residencia para asistidos Séneca de Córdoba, el único de toda la provincia, donde de momento sigue sin haber nuevos casos de mayores afectados.

En la última semana, se han detectado una docena de contagios nuevos en Andalucía, aunque once de ellos son empleados de residencias y solo uno, en Almería, se refiere a un mayor residente. Además del trabajador infectado en Córdoba, se han registrado tres casos más en Huelva, uno en Jaén y seis en residencias de distintos municipios de Sevilla. La Consejería de Salud no ha concretado de momento si las personas contagiadas estaban vacunadas o no.

Además de los casos confirmados, hay 150 en aislamiento preventivo en toda la comunidad. En concreto, 75 mayores en Sevilla, 26 en Cádiz, uno en Almería, 21 en Granada, 6 en Huelva, 9 en Jaén y 13 en Málaga, donde además hay 3 con síntomas de sospecha. En Córdoba, no hay ningún residente confirmado ni tampoco en aislamiento, según los datos publicados, que corresponden al 6 de abril. Entre los trabajadores, hay también 1 con síntomas de sospecha en Almería, 1 en Huelva, 1 en Jaén, 2 en Málaga y 3 en Sevilla. Actualmente, no hay ningún centro medicalizado en Andalucía.

Cabe recordar que el 27 de diciembre arrancó el proceso de vacunación en todas las residencias y que desde finales de febrero, completada la pauta en trabajadores y residentes, empezaron a reanudarse las visitas en los centros y a recuperar cierta normalidad.