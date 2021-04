Los caseteros cordobeses ven con recelo la propuesta de feria alternativa planteada por los hosteleros de Córdoba al amparo de su patronal, Hostecor. Desde la asociación han hablado de utilizar bares y restaurantes como una suerte de casetas en las que los colectivos que tradicionalmente montan espacios en El Arenal (cofradías o peñas, por ejemplo) tengan su espacio de referencia.

Sin embargo, y ante la falta de una concreción mayor de la propuesta, las asociaciones de casetas no tienen claro que este modelo pueda llegar a funcionar. El presidente de la Asociación de Casetas Tradicionales, Rafael Bocero, sí ha apuntado que el colectivo al que representa apoya aquellos eventos que supongan un revulsivo económico dada la crisis actual.

Sin embargo, para Bocero, lo propuesto por Hostecor sería viable en un año en el que no se pudiera celebrar la feria tradicional por ciertos aspectos, pero en el que no haya una crisis sanitaria como la que se atraviesa ahora. "No terminamos de verlo", ha reconocido el casetero, que pone como ejemplo su asociación: "Nuestra asociación tiene 17 casetas asociadas y la que menos familias tiene tendrá unas 170".

La limitación de aforo que pudiera imperar durante la celebración de esta fiesta alternativa es lo que más hace dudar a esta asociación. Bocero ha explicado que reservar un bar o un restaurante para colectivos concretos supone un plan con "algunas lagunas" y considera que para esos días se podrían proponer otra serie de cosas, como ir vestidas de gitanas o llevar sombrero cordobés.

"Cualquier otra cuestión que suponga apoyar a la hostelería o el adorno de bares", ha añadido el presidente de las Casetas Tradicionales, sí la ven con buenos ojos, pero ha insistido en que les parece "complicado" que se pueda llevar a cabo la propuesta de Hostecor tal y como se ha planteado en una primera instancia.

"Limitada por la realidad"

Por su parte, el presidente de la Asociación de Casetas Populares, Alfonso Rosero, se ha pronunciado más o menos en la misma línea que Bocero, y es que él entiende que cualquier actividad que ahora mismo se quiera llevar a cabo estará "limitada por la realidad". Para Rosero, celebrar una feria "como tal" y en espacios como el Casco Histórico, ahora mismo, "no es posible".

"Entiendo que los hosteleros quieran sacar beneficio", ha apuntado el presidente de las Casetas Populares, que ha añadido que, en cualquier caso, para todos los eventos que puedan poner a mucha gente en la calle siempre deberán regirse por las medidas sanitarias correspondientes.

Las cofradías piden conocer las claves de la propuesta

Uno de los colectivos a los que Hostecor hace referencia en su proyecto es el de las cofradías, ya que muchas de ellas suelen montar caseta en El Arenal. Este periódico ha consultado con varias de ellas, tales como el Descendimiento, la Cena o el Sepulcro, entre otras. Las cofradías desconocen, de momento, cuál sería el beneficio real que sacarían de la propuesta de Hostecor. En cualquier caso, entienden que se trata de una actividad que beneficiaría a la hostelería y consideran que la propuesta debe concretarse mucho más para tomar una decisión clara.

El presidente de Hostecor, Francisco de la Torre, ha detallado en algo este apartado. Una de las claves de lo planteado radica en facilitar a peñas, cofradías o asociaciones que suelen poner caseta en la Feria que dispongan de una "sede para reunirse" y que esa sede sea un establecimiento hostelero. A falta de poner blanco sobre negro la proposición oficial, las cofradías no se llevarían parte de la caja que se haga en su sede-bar, sino que podrían contar con descuentos en los mismos. El mismo De la Torre ha hablado de, por ejemplo, tener una invitación a la primera copa de vino si se acude al local vestida de gitana.

Más claves sobre la intención de los hosteleros

El principal objetivo que busca Hostecor que con esta feria alternativa es "poner a la hostelería en clave de feria", según ha detallado su presidente. Es decir, "engalanar y tematizar" los bares y restaurantes trayendo "a la ciudad el espíritu de El Arenal". No quieren hacerlo únicamente en el Centro o el Casco Histórico, sino diversificarlo por toda la ciudad, y De la Torre ha dejado claro que no se trata de celebrar "en la calle", sino solo en los establecimientos.

Para ello han pedido al Ayuntamiento que les ayude en materia de difusión y decoración del interior de los bares, algo sobre lo que el Consistorio no se ha pronunciado todavía. Quien sí habló ayer fue el alcalde, José María Bellido, quien dejó claro que todo esto supone "una actividad privada" que en cualquier caso deberá pasar primero por Salud.

Sobre esto último se ha pronunciado De la Torre, quien ha dicho que "Salud no tiene que entrar" en este asunto, ya que se trata de una actividad privada que se desarrolla en los locales de hostelería, que no se parece a lo propuesto en Sevilla, y que las autoridades sanitarias marcarían el protocolo habitual (aforos u horarios, por ejemplo).