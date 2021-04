Este sábado comienzan en Andalucía las pruebas dirigidas a la obtención del título de Bachiller para personas mayores de 20 años, que continuarán el próximo sábado 17 de abril. Los exámenes se desarrollarán en jornada de mañana y tarde, de forma simultánea en institutos de todas las provincias. Según los datos de inscripción de la Consejería de Educación y Deporte en esta convocatoria participarán un total de 2.180 personas y se han establecido 10 comisiones evaluadoras. De esas, 274 se presentan en la sede de Córdoba.

La Consejería de Educación y Deporte ha adoptado todas las medidas de prevención recomendadas por las autoridades sanitarias por el COVID-19 para que los exámenes se desarrollen con las máximas garantías.

Los aspirantes se examinarán de las materias pertenecientes al bloque de asignaturas generales; así por la mañana se harán las pruebas correspondientes a Lengua Castellana y Literatura y Primera Lengua Extranjera. En la sesión vespertina se examinarán de Filosofía e Historia de España; Matemáticas I y II (Modalidad de Ciencias), Fundamentos del Arte I y II (Modalidad de Artes), Latín I y II y Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I y II (Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales). El sábado 17 se realizarán las materias restantes. El objetivo de estas pruebas es facilitar el acceso a una titulación académica oficial, favoreciendo su reincorporación al sistema educativo para completar su formación con estudios superiores.

Para obtener el título de Bachiller, es necesario superar todos los ejercicios, si bien se podrán reservar las materias aprobadas para próximas convocatorias. Por su parte, las personas que ya hubiesen cursado y superado una o varias materias en Bachillerato o enseñanza equivalente quedarán exentas de la realización de parte de las pruebas.

Será obligatorio el uso de mascarilla tanto en el acceso como en la permanencia en el centro docente, con las excepciones reguladas por la Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, mascarilla con la que deberá acudir cada aspirante a la prueba correspondiente, aunque los centros también contarán con una provisión de este material para casos excepcionales.

Las autoridades sanitarias también han recomendado que el alumnado acuda con su propio dispensador de hidrogel y lo use antes y después de cada examen, aunque el centro contará con dispensadores de geles a disposición del público: el objetivo es evitar la concentración de alumnado en torno a los dispensadores procurados por el centro, que estarán situados en los accesos del edificio y en la entrada de las aulas para minimizar su manipulación por muchas personas de manera reiterada. Dada la recomendación de no compartir material, el alumnado debe asegurarse de llevar todo lo necesario para la realización de las pruebas. Las fuentes de agua estarán precintadas, de manera que el alumnado que lo precise deberá ir provisto de agua embotellada.