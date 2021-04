La oposición en el Ayuntamiento de Córdoba ha pedido al cogobierno de PP y Cs concreción con las alternativas propuestas por diversos sectores a la Feria. El edil del PSOE, José Rojas ha lamentado que en la comisión de Promoción de la Ciudad celebrada este jueves no se diera información alguna sobre el tema. "De nuevo nos encontramos con todo un ejercicio de improvisación por parte de una delegación que trabaja con total opacidad con el resto de los miembros de la corporación", ha apuntado Rojas, que ha añadido que "no es de recibo esta manera de actuar con total oscurantismo en una materia tan sensible".

En la misma línea se ha pronunciado IU, cuyas fuentes han concretado que están a la espera de conocer las propuestas para opinar en profundidad, pero que sí han apostillado que todo "parece otra improvisación del equipo de gobierno".

Por su parte, la portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha dicho que desde su partido alaban "cualquier iniciativa que suponga reactivar el consumo y ayudar a los autónomos", aunque sí ha dejado claro que cualquier cosa que se celebre debe cumplir "estrictamente" las medidas de seguridad, al tiempo que ha aconsejado estar "pendientes" de la evolución de los datos para tomar decisiones.

Más taxativo ha sido el edil de Podemos Juan Alcántara, que ha dejado claro que su grupo, en estos momentos, se opone a cualquier evento que suponga "una acumulación de personas", algo que ve como una "irresponsabilidad".

Alcántara ha afirmado que desde Podemos "no creemos que sea el momento" de llevar a cabo este tipo de iniciativas, las cuales ha comparado con las operaciones de "salvar la Navidad o la Semana Santa". Aún así ha aclarado que sí apoyan que se otorguen ayudas a un sector como el de los feriantes "para paliar su situación" ya que "han visto afectada su actividad por la pandemia", ha reconocido Alcántara.