Las familias cordobesas dedican el 30% de sus ingresos a pagar el alquiler. Esa es la conclusión del estudio hecho público este jueves por Idealista, que ha analizado el esfuerzo que realizan las familias en España para hacer frente al arrendamiento. La ciudad de Córdoba no se encuentra ni entre las que más parte de sus ingresos destinan a sufragar el alquiler ni entre las que menos. Santa Cruz de Tenerife es la que encabeza el ranking nacional. Allí, las familias que residen en una vivienda alquilada utilizan el 39% de lo que ingresan. En el extremo opuesto está Palencia, donde los inquilinos solo emplean el 22% de sus rentas. Córdoba ocupa la posición 23.

Con estos datos, en Córdoba se cumple la recomendación de los expertos de no destinar más de un tercio de los ingresos a pagar el alquiler, es decir, del 33%. La ciudad está tres puntos por debajo de ese nivel. El portal Idealista realiza este estudio cruzando los datos de los precios del alquiler en marzo del 2021 y la estimación de los ingresos familiares en esa misma fecha.

El estudio indica que Madrid y Barcelona cumplen con la recomendación de no destinar más de un tercio de los ingresos familiares al pago del alquiler. Según el informe, Barcelona exigiría el 33% de los ingresos para el pago de la renta y en Madrid se incrementa ligeramente hasta el 36%. El porcentaje de ingresos que necesitan destinar las familias para hacer frente al pago del alquiler no llega al 40% en ninguna capital española y solo 8 ciudades superarían la recomendación generalizada de no destinar más de un tercio de los ingresos al pago de la renta.

Tras Santa Cruz de Tenerife se sitúa Almería, con el 37% de los ingresos destinados al alquiler, y tras ella Las Palmas de Gran Canaria, Alicante, Segovia y Madrid, con el 36% en los 4 casos. Lleida y Sevilla comparten una tasa de esfuerzo del 35%. Cuatro capitales se mantienen en la recomendación del 33%, que son Huelva, Guadalajara, Bilbao, Murcia y Barcelona, con un 33%. En Palma, Badajoz, San Sebastián y Toledo el esfuerzo requerido es del 32%, mientras que en Pamplona, Castellón y Valencia se queda en el 31%.

Palencia, Ourense y Melilla son las 3 ciudades en las que el esfuerzo para alquilar una vivienda es menor (22%). Les sigue la ciudad de Huesca (23%), Pontevedra (24%), Soria (24%), Burgos (25%) y A Coruña (25%). Con el 26% de los ingresos están Valladolid, León, Zamora, Oviedo y Tarragona.