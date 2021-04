La Plataforma Pública de Contratación del Estado ha publicado la formalización del contrato de adjudicación del servicio de ayuda a domicilio de Córdoba capital, que a partir de ahora estará a cargo de la empresa Claros SCA. Fuentes del sindicato CTA han informado de que la nueva adjudicataria se hizo cargo del servicio el pasado 1 de abril y, desde entonces, se están llevando a cabo todos los trámites que implica la subrogación de la plantilla y la firma de nuevos contratos por parte de las trabajadoras del servicio, en torno a 2.000 personas.

Respecto a la subida salarial prometida por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, que aprobó un incremento del 12,3% del precio/hora del servicio, hasta 14,60 euros/hora, las mismas fuentes han indicado que hace dos semanas miembros del sindicato se reunieron en Sevilla con la consejera del ramo, Rocío Ruiz, para conocer cuál iba a ser la vía por la que se haría efectiva esa subida en los salarios de las trabajadoras. En este momento, ellas cobran alrededor de 7 euros/hora.

"La única vía posible sería hacer un cambio en la orden reguladora para que en los pliegos de contratación se puntúe más las condiciones salariales y menos la propuesta económica de la empresa", afirman, "algo que no será viable ya en este contrato puesto que el pliego ya está hecho". Tampoco esperan que Claros les suba el sueldo y haga repercutir en el salario de las empleadas ese aumento, ya que el convenio, cuya negociación a nivel estatal lleva varios años paralizada después de que la parte empresarial abandonara, no lo estipula, "por lo que no están obligados a hacerlo".

En el último pliego de adjudicación de la ayuda a domicilio que elaboró el Ayuntamiento de Córdoba, recuerda CTA, ya se aumentó un euro/hora el precio del servicio. Sin embargo, la empresa anterior solo contempló una subida a través de la garantía salarial de 5 euros al mes.

Pendientes de la segunda dosis de la vacuna

En cuanto a la administración de la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca a las trabajadoras de ayuda a domicilio menores de 55 años, que estaba previsto que se llevara a cabo a partir del próximo 9 de mayo, el sindicato ha informado de que tras conocerse la noticia de la paralización por parte del Gobierno de su administración, las citas se han cancelado y aún no saben cuál será la propuesta para ellas. Las únicas que podrán completar la pauta de vacunación serán las mayores de esa edad, a las que se aplicó la de Pfizer antes de que se aprobara la ampliación a 65 años para AstraZeneca.