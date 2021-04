La Delegación de Salud y Familias ha informado que ya están activados en las áreas y distritos de la provincia teléfonos para resolver dudas de las personas mayores de 80 años que aún no hayan sido llamadas a vacunar. La delegada de Salud, María Jesús Botella, ha explicado que «en caso no haber sido citados por no tener actualizados los datos en la base de datos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) o por otro tipo de incidencia, como no haber respondido a la llamada a la vacunación, no haber podido acudir a la cita, entre otros supuestos, desde estos teléfonos se les asigna una en el dispositivo de vacunación correspondiente o se les toma nota de los datos de contacto para, a la mayor brevedad, proceder a la citación».

En el distrito Córdoba y Guadalquivir, está el teléfono 957-354277, de 13.00 a 15.00 horas de lunes a viernes y el correo electrónico vacunas.dcorgua.sspa@juntadeandalucia.es; en el área sanitaria sur existe el teléfono 608350987, de 08.00 a 15.00, de lunes a viernes, y en el área norte se puede notificar por whatsapp al canal ciudadano, en el 690163224, o contactando directamente con su respectivo centro de salud.