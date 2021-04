El teléfono ha empezado a sonar y este martes ha arrancado el peregrinaje en la capital de los miles de cordobeses de entre 70 y 79 años que están llamados desde ya a recibir la primera dosis de la vacuna contra el covid. En todos los barrios se han empezado a ver las colas previas al pinchazo de la esperanza, que alejará a los vacunados del fantasma del contagio aunque no les libere de la mascarilla. «No soy mucho de vacunas, pero de esta sí, para mi tranquilidad y la de toda la familia», explicó Paqui, vecina de Levante justo antes de la inyección, «si encima no es la de AstraZeneca sino la de Pfizer o Moderna, mejor que mejor».

Esta vez, las colas para la vacunación no solo se verán en los centros de salud sino en los centros cívicos de Córdoba, que se han incorporado al proceso con el grupo 4, donde están no solo al colectivo de mayores de 70 sino enfermos graves crónicos como trasplantados, pacientes de diálisis, oncológicos y a las personas con Síndrome Down mayores de 40 años, edad equivalente a los 70 de alguien sin este trastorno genético. Hoy vacunarán en Fuensanta, Norte y Levante, mañana en Vallehermoso, Lepanto y Norte y así, alternando espacios, hasta el viernes.

Relegados hasta ahora pese a ser población de alto riesgo, la Consejería de Salud, que reivindicó reinteradamente su inclusión como población preferente, cuenta ya con los listados de los pacientes graves si bien, según fuentes de la Delegación, "las citas se están concertando aún". El presidente de la asociación Alcer, de trasplantados renales, y la presidenta de A pleno pulmón, de trasplantados pulmonares, han confirmado que siguen a la espera, impacientes por recibir la vacuna y que esta les aporte un poco de tranquilidad.

En Down Córdoba, donde hay unos 30 beneficiarios afectados, sí que han recibido ya alguna citación. «Esto va a suponer un alivio para las familias, muchas de las cuales llevan muchos meses sin salir de casa por miedo al contagio», explicó el gerente de la entidad. Bienvenido sea el pinchazo.