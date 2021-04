El turismo interior, las rutas por la provincia de los cordobeses que no pudieron ir a la playa o a segundas residencias debido al confinamiento perimetral de cada provincia decretado por la Junta de Andalucía para evitar la expansión del covid, ha salvado de alguna manera una Semana Santa nefasta desde el punto de vista turístico, según todas las asociaciones consultadas.

Mientras los locales con terraza han estado llenos casi todos los días, gracias a las ganas de salir de los cordobeses y al buen tiempo reinante, los hoteles han permanecido completamente vacíos. Pero los alojamientos rurales, sin embargo, han estado casi al 80% de ocupación, según los datos del presidente de la Asociación empresarial de Turismo de la provincia de Córdoba (Emcatur), Antonio Ramos, asociación que engloba a 120 empresarios de la provincia. Ramos matiza que «cuando hablamos del 70-80% de ocupación nos referimos, sobre todo, a casas rurales y viviendas turísticas de alojamiento rural, que son casi 6.000 plazas», porque luego, si se suman todas las plazas, baja al 50% la ocupación.

Rutas por la provincia

Ramos señala que al conocer que se restringía la movilidad entre provincias para la Semana Santa, fue un mazazo y bajaron las reservas un 20%. Pero después hubo un «efecto rebote y los cordobeses que iban a ir a la playa se vinieron a la provincia». En su opinión, ésta está siendo una tendencia creciente en este año de pandemia «y esperemos que se asiente, porque el 90% de las personas dicen que van a repetir y eso va a fortalecer lo que tantos años llevamos luchando». No obstante, el presidente de Emcatur señala que «si el turismo dejaba de forma directa unos 90 millones en la provincia, esta Semana Santa se ha podido recuperar un millón» en alojamientos, sin contar lo que se genera en excursionistas que se quedan a comer, la compra de artesanía y productos típicos, los guías turísticos, el turismo activo, visitas a almazaras..., «pero eso es difícil de medir».

Ramos reconoce, no obstante, que pese a este cierto alivio en Semana Santa, «algunos negocios están al borde del cierre; como no reciban pronto ayudas de la Administración, no van a aguantar, y tenemos que luchar todos por salvar el verano y ver la luz».

Desde Hostecor, el balance turístico de la Semana Santa no es nada halagüeño. La Asociación Cordobesa de Hostelería y Turismo, a través de una encuesta realizada a nivel del ámbito hostelero, fija en un 60% el descenso en el volumen de facturación del sector durante la Semana Santa con respecto al ejercicio de 2019, último año donde se cuantifican ingresos en las mismas fechas.

Desde la junta directiva de Hostecor se apunta que, en las recién concluidas festividades, asumidas como parte de la temporada alta en Córdoba, solo han podido abrir un 55% del total de negocios ubicados en el casco histórico de la capital cordobesa. La organización, que preside Francisco de la Torre, señala que «los días con mayor porcentaje de clientes han sido el jueves, viernes y sábado, al mediodía, donde más reservas se han registrado, como era previsible siempre y cuando el tiempo fuera favorable, como ha sido el caso, circunstancia que, en cambio no ha acompañado para incrementar los servicios de cenas, apenas con un volumen de reserva no superior al 10%». Hostecor indica que los lugares de hostelería que cuentan con terraza sí han podido completar casi la totalidad de la mesas disponibles durante esas jornadas. No obstante, desde Hostecor se califica el balance como de «muy desfavorable», por lo que su junta directiva pide «agilidad para que las anunciadas ayudas lleguen a los empresarios de este sector, algo que, de momento, no ha sucedido». Así, se insta a que se amplíe la cobertura de los ertes más allá de mayo, mes fijado para su conclusión. Tampoco es nada optimista el balance de la Semana Santa que hace Aehcor (Asociación de empresarios de hospedaje de Córdoba). Su presidente, Félix Serrano, dijo ayer que «los hoteles han estado vacíos toda la Semana Santa, por debajo del 5% de ocupación, porque los clientes no pueden venir». Algunos que incluso se atrevieron a abrir, han vuelto a cerrar por falta de clientes. Según Serrano, solo permanece abierta el 45% de la plaza hotelera.